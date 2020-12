IL SANREMO DEI BOMBER: DOPO CR7, ORA TOCCA A IBRA (COME DAGO-ANTICIPATO DA GIUSEPPE CANDELA) – POTREBBE ESSERE ALL'ARISTON NEI PANNI DEL CO-CONDUTTORE IN OCCASIONE DELLA TERZA E DELLA QUARTA SERATA. LA TRATTATIVA E’ A BUON PUNTO, MANCA SOLO LA FIRMA (COME SI DIREBBE IN SEDE DI CALCIOMERCATO) - NEL 2014 IL CALCIATORE SI CIMENTÒ PURE CON IL CANTO… - ALL’ARISTON TORNA ANCHE DILETTA LEOTTA? – VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

Amadeus porta a Sanremo un altro bomber, dopo Cristiano Ronaldo. Stavolta sul palco. Zlatan Ibrahimovic, trascinatore di un Milan che quest' anno sembra inarrestabile (zero sconfitte in 13 partite giocate in Serie A), è tra i personaggi che il conduttore vorrebbe al suo fianco all' Ariston - il condizionale è d' obbligo in attesa della firma, anche se la trattativa è a buon punto - dal 2 al 6 marzo.

A riferire per primo le indiscrezioni è stato Dagospia. Se il cinque volte Pallone d' oro quest' anno si era limitato a sedersi in prima fila durante la terza serata del Festival, osservando la sua Georgina Rodríguez nei panni di co-conduttrice e rendendosi protagonista di un siparietto a tema calcistico con Amadeus (a lui, noto interista, regalò la maglia della Juve: il momento fece registrare il picco d' ascolto della serata, con 15,6 milioni di telespettatori e il 60,9% di share), il 39enne attaccante svedese dovrebbe figurare sul palco accanto al padrone di casa per una o più serate.

IL CONTRATTO D' altronde il contratto con il Milan, dove Ibra è tornato a giocare quest' anno dopo aver indossato la maglia del club già tra il 2010 e il 2012, gli permette totale libertà sugli impegni extracalcistici. Nella settimana tra il 2 e il 6 marzo la squadra ha due impegni già fissati: una partita in casa contro l' Udinese (il 3 marzo) e una in trasferta contro il Verona (il 7). Secondo quanto si apprende, Ibrahimovic - 45,9 milioni di follower su Instagram - potrebbe essere all' Ariston nei panni del co-conduttore in occasione della terza e della quarta serata della kermesse. Affiancato eventualmente, oltre che da Amadeus, da una donna.

E c' è già chi è pronto a scommettere su un ritorno di Diletta Leotta, già vista a Sanremo quest' anno, la cui presenza accanto al calciatore sarebbe chiacchieratissima, dopo le voci del presunto flirt. Una curiosità: nel 2014 il calciatore si cimentò pure con il canto, incidendo per uno spot di un modello di automobile prodotto da una nota casa svedese una versione dell' inno nazionale del suo Paese, Du gamla, du fria: conquistò un Disco d' oro.

Tra i cantanti in gara c' è chi non ne ha mai vinto uno. Oltre a Ibra (fermo per un problema al polpaccio: rientrerà a gennaio), a Elodie e ad Achille Lauro, della cui presenza si è parlato già negli scorsi giorni, della squadra di Amadeus potrebbe far parte anche Gerry Scotti, per omaggiare con il conduttore e Fiorello gli anni d' oro di Radio Deejay (lì i tre mossero i loro primi passi).

LE POLEMICHE Intanto non si fermano le polemiche di Morgan legate alla sua esclusione dai 26 big in gara, dopo gli insulti ad Amadeus (che tramite il suo avvocato gli ha fatto pervenire una diffida). Ieri, nel giorno del suo 48esimo compleanno, il cantautore ha pubblicato sui social una delle cinque canzoni scartate, Il senso delle cose, lanciando una raccolta fondi: ogni volta che sarà raggiunta la quota di 5 mila euro, pubblicherà un' altra canzone esclusa. L' obiettivo è raggiungere la cifra totale di 20 mila euro. Una consolazione niente male.

