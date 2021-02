UN SANREMO A CONDUZIONE FAMILIARE – LA MOGLIE DI AMADEUS AL TIMONE DI PRIMAFESTIVAL, L’ANTEPRIMA HE OGNI SERA TRAGHETTERÀ IL PUBBLICO DI RAI 1 ALL’ARISTON - DOPO AVER RINUNCIATO AL RUOLO DA INVIATA PER LA VITA IN DIRETTA (PENALIZZATA DAL NUOVO PROTOCOLLO DI SICUREZZA), GIOVANNA CIVITILLO AVRÀ IL SUO POSTO AL SOLE… - IL VIDEO DI AMADEUS INGRIFATO

Giovanna Civitillo avrà il suo posto al sole al Festival di Sanremo. Dopo aver rinunciato al ruolo da inviata per La Vita in Diretta, lasciando il posto alle ‘titolari’ Rosanna Cacio e Raffaella Longobardi, la moglie di Amadeus sembrava destinata a ricoprire l’unico ruolo al quale non avrebbe mai rinunciato: quello di supporter del direttore artistico della kermesse, dietro le quinte dell’Ariston.

E invece possiamo annunciarvi sa che nelle ultime ore lo sponsor Suzuki ha fortemente voluto la First Lady del Festival al timone di PrimaFestival, l’anteprima che ogni sera traghetterà il pubblico di Rai 1 all’Ariston, e che sarà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021. Con lei Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Una promozione sul campo per la Civitillo che raccoglierà il testimone da Gigi e Ross, conduttori della striscia lo scorso anno insieme ad Ema Stokholma. E chissà che questo cambio di programma non si riveli felice: PrimaFestival non ha mai particolarmente brillato per idee e brio, mentre la Civitillo ha dimostrato grande entusiasmo e una serie di “agganci” che potrebbero stuzzicare l’interesse del pubblico. Lo scorso anno, intrufolandosi nel backstage, ha offerto diverse chicche e interviste last minute al marito, scherzando anche sulla loro vita sessuale.

A rimetterci è La Vita in Diretta, che da sempre dedica quasi tutto il suo spazio alla kermesse nella settimana sanremese e che adesso dovrà trovare il modo di riformulare il proprio racconto. Com’è noto, infatti, il protocollo di sicurezza prevede che nessun programma del daytime traslochi nella cittadina ligure per il Festival di Sanremo.

