A SANREMO GALLINA VECCHIA FA BUON BRODO – BASTA CON LE BELLE STATUINE, I MANICI DI SCOPA (CHIARA FERRAGNI), LE SPORTIVE MONOLOGANTI (EGONU) E LE ATTRICI INCLINI ALLA LACRIMA (LORENA CESARINI) AL FESTIVAL ARRIVANO COME CO-CONDUTTRICI TRE 50ENNI BOMBASTICHE: GIORGIA, TERESA MANNINO E LORELLA CUCCARINI – E PER LA SERATA FINALE ACCANTO A AMADEUS CI SARA’ FIORELLO CHE IRONIZZA: “NON LO SAPEVO, I PATTI ERANO ALTRI: IO CHIAMO LANDINI E SCIOPERO CONTRO AMA DAVANTI ALL'ARISTON” – POI FA UN APPELLO A PIER SILVIO BERLUSCONI…

(ANSA) "Inutile girarci intorno, ieri sera al Tg1 l'amico del giaguaro ne ha fatta un'altra, ha annunciato le 'co-co' del festival e tra loro c'è un 'co-co' che sono io. Non lo sapevo, i patti erano altri: io chiamo Landini e sciopero contro di lui davanti all'Ariston".

La rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2! sul filo dell'ironia si apre con Sanremo, all'indomani dell'annuncio di Amadeus che al Tg1 ha svelato il cast completo delle co-conduzioni: il mercoledì Giorgia, il giovedì Teresa Mannino, il venerdì Lorella Cuccarini e per la finale, appunto, l'amico Ciuri. Commentando i titoli dei giornali, Fiorello ribadisce: "I patti non erano questi. Ci eravamo detti: farò a Sanremo tutte le serate con Viva Rai2!, alle tre di notte, poi sabato vengo all'Ariston e ti porto via. Invece mi ha teso un tranello. Ho contatti con la Nove: faccio Viva Rainove, la mattina sulla Nove".

E ancora: "È capace che manco ci vado sabato sera, venerdì sarò un uomo morto". Poi un appello all'Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri ha annunciato che manterrà la normale programmazione nella settimana del festival: "Pier Silvio, non ci controprogrammare, lasciaci stare, è l'ultimo Sanremo di Amadeus... Non controprogrammare il sabato, non mettere la De Filippi! Se tu non metti C'è posta per te, se ti fa piacere vengo a fare una prima serata a Mediaset, un'oretta secca su Canale 5, affare fatto? Ci sentiamo oggi pomeriggio. Dirò di più, vengo gratis!".

LE CO-CONDUTTRICI DI SANREMO

Luca Dondoni per “La Stampa” - Estratti

«C’è una sorpresa, perché dovremmo collegarci con una zona di Roma e con il mio amico Rosario Fiorello».

Amadeus al TG1 chiama e Fiorello risponde collegandosi col suo piumino rosso gigante da una strada vicino al Foro Italico. «Ama dice Fiorello - mi hai detto che le tue tre co-conduttrici del prossimo festival arriveranno su tre van diversi, una per ogni van, ma nemmeno io so chi sono. Mannaggia quanti segreti».

Il meta linguaggio che Amadeus riesce a portare avanti sottolineando la sua “residency” al TG1, fa sì che per le comunicazioni sanremesi il telegiornale cambi linguaggio e si apra allo show. In realtà l’arrivo dei van fa assomigliare il tutto all’arrivo del vincitore di “4 Ristoranti” ma tant’è.

lorella cuccarini co conduttrice di sanremo 2024 annuncio di amadeus al tg1

«Mercoledì’ la co-co sarà Giorgia, mentre in quella di giovedì sarà la comica Teresa Mannino a dividere il palco con Amadeus. «Dividerò il palco con il milanese .- dice Teresa e dopo di lei il venerdì la serata delle cover la co-co (come l’hanno battezzata Ama e Fiore sarà Lorella Cuccarini».

«Sarà un Sanremo inaspettato per me - dice Lorella - e la cosa bella è che nessuno sapeva dell’altro. Siete stati bravissimi a mentente il segreto». «Fiorello, il presentatore del sabato sarai tu»! dice Ama e Fiorello che sornione già sapeva fa finta di esser sorpreso.

Quindi il cast del prossimo festival è al completo per la conduzione delle cinque serate del Festival. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti: mercoledì Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina.

Per la finale il suo grande amico Fiorello con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo e chiude la sua quinta. Per la prima serata, come sappiamo, nella veste di super ospite e co conduttore, Amadeus aveva già annunciato il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni.

Certo che per Giorgia, che di mestiere fa la cantante, il cimentarsi nel ruolo di co-conduttrice segnerà una «prima volta» importante anche se non l’unica di questo momento artistico. Giorgia da non molto la prima volta si è trovata anche nel ruolo di attrice interpretando un personaggio un po’ magico, che si trova a trasformare la sua vita.

Rocco Papaleo infatti l’ha voluta nel suo film «Scordato» ricevendo grandi plausi. In più l’artista ha celebrato quest’anno il ventennale della sua prima volta a Sanremo dove debuttò tra i Giovani nel ‘93. Vinse la gara e fu concorrente nel ‘94 con «E poi» ma è nel ‘95 che trionfò nei Big con «Come saprei».

L’anno dopo ancora tra i Big con «Strano il mio destino» arrivò terza e seconda nel 2001 con «Di sole d’azzurro» mentre l’ultima volta in gara è stata nell’ultima edizione, lo scorso febbraio, con «Parole dette male».

Per Teresa Mannino altra prima volta. Attrice, comica di rango, abituata ai «one woman show» da anni ma distante dall’Ariston, Teresa è una showgirl siciliana che Fiorello adora da tantissimi anni. Sicuramente Fiore avrà consigliato all’amico Amadeus di prenderla. Con Teresa torna la «quota comica» e ci aspettiamo una serata dove non mancherà un suo monologo.

Infine Lorella Cuccarini che nel ‘93 affiancò Pippo Baudo nella conduzione del Festival. Non nuova sul palco sanremese, dove torna dopo essere stata prima ballerina nel 1987 ricordiamo che la «più amata dagli italiani» scese in Riviera e in gara con «Un altro amore no» nel 1995 ma non andò benissimo.

