SANREMO GIOVANI CHIUDE MOSCIO (10,2%) NONOSTANTE L'ANNUNCIO DEI BIG - VINCE ''HARRY POTTER'' (12,3%) - ''IENE'' (9,5%) - IL MESSIA DEL DEBBIO (7,3%), FORMIGLI (5,3%) - LA PRIMA DI ''MASTERCHEF'' (4,2%) - ROMA-TORINO (2,4%) - MORENO (3,8%), CUCCIARI (5,3%), PALOMBA (5-4,5%) - GRUBER (7,9%) - E.DANIELE (15,3-12,7%), CLERICI (14,3%), 'FORUM' (16,4%) - BORTONE (12,4%), MATANO (16,8%), D'URSO (16,2-16,1%) - VESPA FURIOSO CON AMADEUS (11,1%), LUNDINI (2,5%), MANNONI (4,7%)

Roma-Torino (ore 20.45, live Sky): 646 mila spettatori medi con il 2,4% di share

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre 2020, su Rai1 la finale di Sanremo Giovani (sono stati annunciati i 26 Big e scelte le 8 Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021) ha conquistato 1.878.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 Harry Potter e il principe mezzosangue ha raccolto davanti al video 2.277.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 9-1-1 in replica ha interessato 939.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.660.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Il sindaco del Rione Sanità ha incollato 1.179.000 spettatori con il 4.9%.

amadeus sanremo giovani

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.374.000 spettatori (7.3%). Su La7 Speciale Piazzapulita – La Ricaduta ha registrato 1.220.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 Ci vediamo domani segna 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Il profumo del mosto selvatico è seguito da 430.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Bent – Polizia criminale è visto da 617.000 spettatori (2.5%). Su La5 Natale a palazzo intrattiene 769.000 spettatori pari al 3.1%. Su SkyUno l’esordio di MasterChef 10 interessa 944.000 spettatori con il 4.2% (il primo episodio a 1.000.000 e il 3.8%, il secondo episodio a 887.000 e il 4.6%). Su SkySportSerieA Roma-Torino è seguita da 414.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Gruber sfiora i 2,2 milioni.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4.790.000 spettatori pari al 17.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.458.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.046.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.232.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.388.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.792.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.334.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.234.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.161.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 4 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 602.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 503.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

paolo del debbio

Quasi il 25% per L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.560.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità è visto da 5.238.000 spettatori con il 24.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.396.000 spettatori (14.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.486.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha conquistato 768.000 spettatori (3.9%), mentre N.C.I.S. ha raccolto 1.167.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Amici arriva a 678.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 536.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.630.000 spettatori pari al 16.3%, mentre Blob segna 1.307.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 876.000 spettatori (3.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 242.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 310.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 239.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy segna 292.000 spettatori pari all’1.4%.

Daytime Mattina

Vecchi e Panicucci sempre leader.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 545.000 spettatori (12.2%), mentre Unomattina è visto da 1.064.000 spettatori (17.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 829.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 589.000 spettatori con il 16.8%; Mattino Cinque ha raccolto 1.101.000 spettatori pari al 18% nella prima parte, 907.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte e 818.000 spettatori pari al 14.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 193.000 spettatori (3.2%), mentre Tg2 Italia convince 146.000 spettatori (2.7%).

paolo del debbio

Su Italia1 il primo episodio di God Friended Me ottiene un ascolto di 74.000 spettatori (1.1%), il secondo episodio di 117.000 spettatori (2%) e il terzo episodio di 158.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Agorà convince 535.000 spettatori pari all’8.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 390.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Carabinieri 7 ha raccolto 147.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 230.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 241.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 Ogni Mattina sigla 47.000 spettatori pari allo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Troppo bassa la Daniele.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 806.000 spettatori (12.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.668.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale5 Forum arriva a 1.396.000 spettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 449.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 959.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist è seguito da 231.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 815.000 spettatori (5.8%) e Sport Mediaset a 1.028.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Elisir è seguito da 477.000 spettatori (7.4%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.179.000 spettatori (12.7%); Quante Storie conquista 857.000 spettatori (6.4%); Passato e Presente arriva a 669.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 92.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte e 210.000 spettatori con l’1.8% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire La Signora in Giallo conquista 581.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 390.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 544.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg è seguito da 85.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

harry potter e il calice di fuoco

Stabile la D’Urso, sale Matano.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.686.000 spettatori (12.4%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.016.000 spettatori (17.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta conquista 2.317.000 spettatori con il 16.8% (presentazione a 1.906.000 e il 16.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.853.000 spettatori (18.2%) e Una Vita 2.559.000 spettatori (17.3%); Uomini e Donne segna 2.836.000 spettatori pari al 22.3% (Uomini e Donne Finale a 2.058.000 e il 18.2%); Amici interessa 2.003.000 spettatori (17.9%), mentre Grande Fratello Vip 2.029.000 spettatori (17.9%); Il Segreto è visto da 2.025.000 spettatori (17.7%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.056.000 spettatori pari al 16.2% nella prima parte, 2.385.000 spettatori pari al 16.1% nella seconda parte e 2.089.000 spettatori pari al 13.1% nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 411.000 spettatori (2.8%) e Detto Fatto ha raccolto 448.000 spettatori con il 3.9% (Quasi Detto Fatto a 323.000 e il 2.6%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 904.000 spettatori (6%) nel primo episodio, 936.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio e 773.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory conquista 511.000 spettatori (4.2%), Young Sheldon 402.000 spettatori (3.5%) e The Middle 374.000 spettatori (3.1%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 274.000 spettatori (1.9%).

Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.200.000 spettatori (20.9%); Aspettando Geo è seguito da 839.000 spettatori con il 7.4% e Geo da 1.858.000 spettatori con il 13.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 788.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà è visto da 466.000 spettatori (3.7%); Senti chi Mangia raccoglie 160.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Natale a Winters Inn è visto da 339.000 spettatori (3%). A seguire Vite da Copertina ha conquistato 200.000 spettatori (1.5%).

bruno vespa foto di bacco

Seconda Serata

Vespa nero per lo sforo di Amadeus arriva all’11.1%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 562.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 471.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 314.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Amici è visto da 487.000 spettatori (9.4%) e 325.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 434.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Striptease è stato scelto da 256.000 spettatori (5.6%). Su La7 Atlatinde incola 316.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 Il Natale di Grace intrattiene 130.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Resta anche domani arriva a 115.000 spettatori (1.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.865.000 (24.2%)

Ore 20.00 6.253.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 2.241.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.845.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 2.113.000 (14.5%)

Ore 19.00 2.846.000 (14.5%)

TG5

Ore 13.00 3.218.000 (21.6%)

Ore 20.00 4.895.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.505.000 (13%)

Ore 18.30 1.073.000 (6.6%)

TG4

Ore 12.00 324.000 (3.5%)

Ore 18.55 717.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 721.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.478.000 (5.9%)

TG8

Ore 12.00 57.000 (0.6%)