Dea Verna e Alberto Dandolo per www.oggi.it

iva zanicchi

In quel di Sanremo non si parla d’altro: il sonoro no che Iva Zanicchi avrebbe rifilato al Festival. Si sussurra infatti che l’Aquila di Ligonchio fosse stata invitata da Amadeus ad esibirsi sul palco dell’Ariston, ma in un trio inedito: lei, Bobby Solo e Marcella Bella. Nulla di fatto. A esibirsi sarà un trio nuovo di zecca (si fa per dire!): Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e la “ripescata” Marcella. Iva non perdona!

orietta berti

PERQUISITA DALLA POLIZIA – Gira voce che Orietta Berti, cantante in gara, sia stata fermata e perquisita dalla Polizia che non l’avrebbe riconosciuta causa mascherina. La povera Orietta si stava recando in auto dal suo staff per la prova abiti. Pare che le Forze dell’ordine l’abbiano scortata fino a tarda notte. Pare…

ANTONIO AIELLO

RISTORANTI APERTI… TROPPO! – Gira voce che alcune aree della città di Saremo (zona arancione scuro) si siano autoproclamate bianche. Locali aperti fino alle 22, drink a gogo e un clima di anarchia furente. Sarà vero? Ah, saperlo… Intanto, ecco il vero sex symbol della Riviera: è il cosentino Antonio Aiello. Tenete d’occhio questo ragazzo: potrebbe essere il vero outsider del Festival!

INDOVINELLO - Si mormora che una cantante in gara la notte scorsa in hotel abbia fatto fuoco e fiamme col suo stagionato amante, facendosi travolgere dagli ardori della carnale passione. Di chi stiamo parlando?

