FRANCESCA D' ANGELO per Libero Quotidiano

Si sono conosciuti in tv: Amadeus conduceva L' eredità, Giovanna Civitillo era una delle ballerine del programma. Da allora sono innamoratissimi, rappresentano l' uno la spalla dell' altra e hanno persino un profilo Instagram in comune (che è puro futurismo per le coppie di oggi). Volevate dunque che Amadeus e sua moglie Giovanna si separassero proprio durante l' edizione più discussa, criticata e impegnativa della storia di Sanremo? Certo che no.

E infatti i due continueranno a fare squadra: se l' anno scorso Civitillo gironzolava nel backstage in qualità di inviata de La vita in diretta, quest' anno sarà il volto della striscia PrimaFestival. Ad anticipare la notizia è il sito di Davide Maggio e ovviamente i ben pensanti si sono subito scatenati, fiutando favoritismi. Calma.

galeotto fu lo sponsor Inizialmente infatti la presenza di Civitillo non era prevista. Lo stesso Amadeus aveva escluso la presenza della moglie come co-conduttrice del Festival 2021, smentendo le indiscrezioni circolate a gennaio in rete. A sua volta, la diretta interessata aveva rinunciato a tornare come inviata a La vita in diretta per lasciare campo libero alle giornaliste della testata. Tutto sembrava insomma andare nella direzione del «caro, vengo all' Ariston solo per portarti la schiscetta» finché non si è messo di traverso uno degli sponsor.

Stando infatti a quanto emerso ieri, Suzuki avrebbe espresso alla concessionaria RaiPubblicità il desiderio di poter avere la First Lady Sanremese alla guida di PrimaFestival. Detto, fatto (no, la Guaccero non c' entra): Emma Stokholma, Gigi e Ross hanno ceduto il testimone di padroni di casa a Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Saranno loro tre a raccontare il festival subito dopo il Tg delle 20, dandoci un assaggio di quello che vedremo da lì a poco.

Sulla carta il trio promette bene: i comici Vernia e Graci sono dei brillanti mattatori, che non hanno nulla da invidiare a Gigi e Ross (noi già sogniamo un ritorno di Jonny Groove). A sua volta la First Lady ha dimostrato di avere ironia da vendere e di sicuro può parlare di Sanremo come persona decisamente informata sui fatti... Se c' è qualcuno che può regalarci qualche ghiotta chicca last minute, è lei.

La creazione del nuovo team di PrimaFestival ci dice però anche un' altra cosa: la macchina sanremese si è messa finalmente in moto. In mezzo a protocolli, carrelli porta premi, tamponi da schedulare e platee vuote da riempire, si è iniziato a pianificare "la ciccia".

dovute accortezze «La decisione del Cts significa non fermare la musica, significa dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo, che noi stiamo realizzando perché il Festival di Sanremo ci appartiene», ha commentato al Tg1 Amadeus. «Anche in un anno così difficile, è importante che quella festa ci possa essere con le dovute accortezze. Ma la festa deve essere anche nelle case degli italiani, soprattutto la musica». Sarà un Sanremo diverso, sicuramente. Ma non per questo meno bello.

Chiudiamo con una piccola postilla su La vita in diretta che, in tutto questo, è l' unica ad averci rimesso. Non solo si vede soffiare Giovannina nostra ma dovrà pure rinunciare a traslocare all' Ariston: il protocollo sanitario lo vieta.

Nessun programma Rai potrà infatti trasferirsi a Sanremo. Ergo, a La vita in diretta dovranno inventarsi qualcosa, riformulando la loro tradizionale liturgia di racconto sanremese.

