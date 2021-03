SANREMO SCEMI! - CHI È LA CANTANTE CHE SI È RILASSATA NELLE MANI DI UN NERBORUTO MASSAGGIATORE, POSTANDO IL VIDEO DELLA SCHIENA NUDA? - COSA LEGA VITTORIA CERETTI E TONY EFFE DELLA DARK POLO GANG? – ORIETTA DÀ UNA LEZIONE AI GIOVANI: “HO CANTATO CON UN MICROFONO NORMALE SENZA L’AIUTO DELL’INTONAZIONE COME INVECE USANO QUASI TUTTI QUA” - IL CARDINAL RAVASI E MADAME – IL SENSI DI FILIPPO PER ANNALISA – L’IRONIA DI GHEMON – FEDEZ E MICHIELIN: BOOM SU YOUTUBE – MANESKIN CONTRO AMADEUS E FIORELLO, MA C’È IL “TRUCCO”… - VIDEO

MASSAGGI A SANREMO

Francesco Persili e Federica Macagnone per Dagospia

orietta berti

FINCHE L’ORIETTONA VA – L’ultima volta all’Ariston era stata nel 1992 quando aveva presentato con Giorgio Faletti “Rumba di tango”. Ventinove anni dopo una sbrilluccicante Orietta Berti torna a Sanremo e, ospite di Serena Bortone, dà una lezione ai giovani: “Ho cantato con un microfono normale senza l’aiuto dell’intonazione (autotune) come invece usano quasi tutti qua”. Poi rivela come l’emozione stesse per giocarle un brutto scherzo: “Dietro le quinte mi tremavano le gambe, ho fatto due passi con i tacchi a spillo e sono scivolata. Per fortuna che c’era l’addetto al palcoscenico che mi ha ripresa subito…

francesca michielin e fedez

ABBIATE FEDEZ – Manca poco alla nascita della figlia. Il rapper e Chiara Ferragni su Instagram stanno fornendo diversi indizi sul nome della bimba. Si sa che inizierà con la V (Vittoria). Nome profetico anche per Sanremo? Intanto il brano di Fedez e della Michielin è il più visto su Youtube…

annalisa

IL SENSI DI FILIPPO PER SANREMO – L’ex portavoce di Renzi e Gentiloni a Palazzo Chigi, oggi deputato Pd, scatenato su Sanremo: “La Pausini me pare uscita dagli Avengers”. “Ad Annalisa manca sempre qualcosina per non mancarle niente”…

IO TE VURRIA RAVASI – Il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, cardinal Gianfranco Ravasi, segue anche quest’anno il Festival e cita Madame: “Sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me”

vittoria ceretti 4

V PER VITTORIA - Che cosa lega il trapper Tony Effe (Dark Polo Gang) e la supermodella Vittoria Ceretti che stasera salirà sul palco al fianco di Amadeus e Fiorello? I due sono stati fidanzati. Una volta finita la loro storia, la top model ha sposato il musicista Matteo Milleri dopo sei mesi di fidanzamento.

A MANO A MANESKIN – "Quindi ieri sera parlavano di culo, stasera si salutano con il culo. Domani?", si legge sul profilo Twitter della band. Bordate random a Amadeus e Fiorello (“vai a elencare i nomi delle dita dei piedi”). Ma perché? Hacker o manine dispettose in azione? No, solo un giochino social. Durante Sanremo i Maneskin hanno affidato il loro profilo Twitter a @Dio (quasi 900mila follower) che si è messo subito all’opera “combinando grandi casini, come da tradizione rock”.

abbarccio tra arisa ed emma

FUCK COVID – Davanti alle telecamere di “Oggi è un altro giorno” va in scena l’abbraccio tra Emma e Arisa con buona pace del rigido protocollo anti-covid del Festival

C’MON GHEMON – Il rapper di Avellino, tifosissimo dei “Lupi” che gli hanno dedicato la vittoria contro il Catanzaro, fa sfoggio di autoironia: “Ma se arrivo penultimo a fine festival, retrocedo a “Sanremo Giovani”, giusto?”. A quel punto, meglio ultimo. Almeno potrà dire di aver eguagliato Vasco.

lp, ermal meta e jovetic

SEPARATI ALLA NASCITA - Pare che non abbiano mai visto insieme Lp, Ermal Meta e Jovetic

INDOVINELLO - Chi è la procace cantante che in attesa di salire sul palco dell’Ariston si fa coccolare dalle abili mani di un nerboruto massaggiatore? Per non lasciare a bocca asciutta i fan ha postato un video della schiena nuda, facendo intravedere anche lo slip. Ah, non saperlo…

