AMADEUS: «QUASI CONVINTO CHE FIORELLO NON SAREBBE VENUTO»

Amadeus si è detto «felice di iniziare questa terza avventura». Dopo aver ringraziato tutto il team di lavoro del Festival, augurandosi che sia «davvero il Festival della gioia», ha risposto alle domande dei giornalisti, a partire dalla presenza di Fiorello: «Conosco Fiorello da 35 anni, se mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un mio eventuale Festival avrei detto “non è possibile”.

L’anno scorso è stato eroico, credo sia stato leggermente sottovalutato — ha detto il conduttore —. Ha fatto la cosa più difficile in assoluto per un comico. Per cinque sere si è speso sostituendosi anche a ospiti che non sono venuti per paura o ragioni di salute. Ha fatto qualcosa di incredibile».

E così per quest’anno, ha proseguito, «ero quasi convinto che non sarebbe venuto, ma siccome lo conosco e sono un martello pneumatico già da quest’estate l’ho stressato. Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: “se tu non vieni cammino con la tua sagoma”. Quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io l’imprevedibilità la adoro. “Ma secondo te cornutazzo ti lasciavo da solo?” mi ha detto come prima cosa».

Sulle accuse di Junior Cally verso Highsnob, Amadeus ha letto in diretta il comunicato della Siae che stabilisce come le accuse «siano del tutto infondate e diffamatorie» e che il brano sia attribuibile solo a Highsnob per cui «la canzone è assolutamente in gara», ha confermato.

Dovesse risultare positivo al Covid, Amadeus ha sottolineato che «non c’è un piano b». E ha poi scherzato: «Se mi prendo il Covid state qua con me 10 giorni finché non guarisco». Sull’idea di avere Drusilla Foer tra le cinque co-conduttrici, Ama ha spiegato: «Sono partito dal fatto di omaggiare cinque attrici, il cinema è un settore che come altri è stato colpito in maniera pesante.

Nella scelta di Drusilla, sono affascinato dal suo modo di essere elegante, ironica, di calcare i teatri da tanti anni, mi piace molto, ho letto il suo libro e può essere una grande sorpresa o conferma per chi già la conosce». Le protagoniste femminili sono state scelte «d’istinto e sensazione», ha detto Amadeus: «Con Ornella muti volevo partire da una donna iconica per il cinema italiano. Al contrario il giorno dopo Lorena Cesarini è una promessa. Drusilla è fantastica. Giannetta è una ragazza semplice, diretta, spontanea, quando è venuta ai “Soliti Ignoti” ho avuto la sensazione di invitarla. Sabrina Ferilli piace a tutti, era la maniera migliore per chiudere».

Parlando degli ospiti, Amadeus non ha sciolto le riserve su un’eventuale presenza sportiva, né di Marco Mengoni: «Stiamo lavorando a più cose, a completare la settimana che non è ancora chiusa definitivamente», ha detto.

Il Festival, ha ricordato, è occasione per lanciare messaggi importanti: «L’Ariston ha una luce fortissima. Va utilizzato non solo per la bella musica, ma anche per portare forza, speranza. Perché le persone diano dei messaggi. Ogni persona che sale sul palco porta qualcosa che credo faccia bene a tutti».«In termini televisivi sarebbe stato forse un piacere dare il nome del nuovo Presidente della Repubblica in diretta», ha commentato poi Ama. Tornando ai vincitori del 2021, Amadeus ha detto: «I Maneskin sono tanta roba, fanno una musica che aveva bisogno di essere portata nel mondo. Io lo auguro anche al vincitore o vincitrice del Festival di quest’anno». Su una sua possibile conduzione dell’Eurovision, ha smentito ogni possibilità perché «serve qualcuno che parli bene l’inglese».

Coletta: «Sarà davvero un Festival per tutti»

Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha aperto la conferenza: «Intrattenimento e pandemia sono davvero un ossimoro, ma questo ci ha dato grande tenacia - ha esordito -. C’è davvero emozione, inferiore personalismo e desiderio di consegnare alla platea televisiva uno show che possa andare incontro ai bisogni primari». Coletta ha lodato la scelta delle canzoni: «Nei testi e nelle musiche c’è un’espressione massima del Festival di Sanremo. Questa volta davvero è un Festival per tutti. Se l’anno scorso siamo andati in una direzione molto coraggiosa musicalmente, mai nessuno avrebbe immaginato i Maneskin alla vittoria e poi a Eurovision, quest’anno queste canzoni rincorrono i nostri bisogni primari.

La voglia di innamorarci, di leggerezza, di danzare, di incontrarci e di dirsi. Gran parte di queste canzoni segneranno questo tempo difficile che cerca disimpegno». Il mandato, ha sottolineato, è il «bisogno di evasione e il desiderio di unione». Coletta ha anche applaudito la scelta di inserire tre giovani fra i big in gara, «un segnale importante, il servizio pubblico veicola nuovi talenti e li porta nelle case degli italiani». Nelle cinque serate ci sarà, ha detto poi, «un registro provocatorio e ci saranno cinque donne importanti che porteranno un registro nuovo».

Se Ditonellapiaga e Rettore se ne sbattono “totalmente delle suore“, le suore di Pozzillo, in provincia di Catania, se ne sbattono (che ci perdonino il gioco di parole) del Festival di Sanremo. Negli scorsi giorni, le religiose sono state infatti tra le fortunate vincitrici del concorso indetto da Rai Canone per assistere, in prima fila dal teatro Ariston, alla famosa kermesse canora, ma hanno gentilmente rifiutato l’invito. L’aneddoto è stato raccontato stamattina da Veronica Maya nel corso di Uno Mattina.

La Maya ha ricordato infatti che Rai Canone, ogni anno, estrae dei fortunati vincitori tra due categorie: i comuni cittadini e coloro che gestiscono aziende, strutture ricettive, bar e studi professionali. Tra questi sono entrate dunque a far parte dei “fortunati” anche le religiose.

“C’è una piccola parentesi, la trovo una cosa molto carina da raccontare perché questo concorso viene effettuato… Nello studio di Rai Canone, nell’ufficio del direttore Roberto Ferrara, alla presenza di un notaio, oltre a tutte queste persone che ho detto da nord a sud, sono state estratte anche delle suore, di Pozzillo a Catania, che poi chiaramente per ovvi motivi hanno rinunciato alla partecipazione. Però, insomma, molto carina questa cosa che siano state estratte anche le suore di questo convento a Pozzillo“

ha detto, divertita, la Maya ai due conduttori Monica Giandotti e Marco Frittella. E pensare che sarebbe stato interessante vedere i volti delle religiose durante l’esibizione di Ditonellapiaga e Rettore, visto che un verso di Chimica, il loro brano in gara, recita testualmente: “E non m’importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente. E non mi fare la morale che alla fine, se Dio vuole è solamente una questione di Chimica” (l’abbiamo citato nelle nostre pagelle al primo ascolto – qui il testo integrale). Peccato, sarà per la prossima volta.