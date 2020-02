LA MADRE DI FRANCESCA SOFIA NOVELLO A SANREMO

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo

1) Il colpo di scena di Bugo e Morgan, arrivato praticamente a notte fonda, scatena retroscena e chiacchiericci. Morgan da tempo voleva farsi cacciare per attirare l'attenzione, assicura qualcuno. Altri spiegano che i due dietro sarebbero arrivati anche alle mani. Sarà vero? In sala stampa durante i momenti più concitati scatta una rissa tra due giornalisti per completare il quadro.

2) Aveva ragione Amadeus Francesca Sofia Novello sta davvero un passo indietro. La notizia è che non sta un passo indietro a Valentino Rossi ma dietro la mamma Teresa! La ragazza viene "indottrinata" dalla signora che la gestisce in tutto e per tutto, mentre i giornalisti intervistano sua figlia lei ne approfitta per dare una sistematina al look. E poteva mai sfuggirci il suo restyling? Ecco il video.

3) Come mai è stata scelta Alketa Vejsiu, star della tv albanese che si è fatta notare per la sua parlantina più veloce di quella di Paolo Bonolis sul finale di Avanti un altro? A volerla è stato il manager Lucio Presta, sul suo profilo social la conduttrice aveva postato le foto in compagnia di Paola Perego che era stata ospite di una puntata del suo show. Alketa dopo l'annuncio della sua presenza al Festival aveva commentato a caldo per poi aggiungere: "Gratitudine sempre per Paola Perego che è stata la prima a sostenermi e a Lucio Presta un grande".

4) Le sciure milanesi ma anche star e starlette varie e avariate tutte a chiedersi quali fossero i segreti o i rimedi che l'altra sera sul palco dell'Ariston hanno fatto apparire Laura Pausini con una pelle liscia e levigata come quella del sederino di un neonato. La mitologica Laura era infatti smaltata come una vasca da bagno e la si riconosceva solo dalla voce...

5) E' scoppiata in lacrime Sylvie Lubamba quando ha rivisto sul palco di Sanremo Simone Cristicchi che duettava con il mitologico Nigiotti. In pochi infatti sanno della passione rovente che anni fa vissero il cantante e la showgirl di origini congolesi. Pare che la bella Sylvie ricordi ancora con vivida emozione le ore d'amore condivise con il riccioluto e assai prestante Simone...

6) Tra i fan di Rula Jebreal, c’è un insospettabile: Ghali. Si racconta che molto colpito dagli attacchi alla giornalista prima del suo arrivo a Sanremo, le abbia mandato messaggi di affettuosa solidarietà.

7) Chi vincerà Sanremo 2020? Ovviamente si scommette anche sul totovincitori: per gli esperti di Sisal Matchpoint è in corso un testa a testa tra Elodie ("Andromeda" quotata a 5) e Diodato ("Fai rumore" quotata a 6), sul podio potrebbe esserci Gabbani con "Viceversa". E per il premio della critica? Diodato si gioca la vittoria con Tosca.

8) Il noto conduttore ha messo le cose in chiaro fin dall'inizio: lui non si fida, il trucco se lo porta da casa. "Ma questo chi si crede di essere Moira Orfei?", ha commentato un dirigente. Di chi stiamo parlando?

9) Si mormora che due famose cantanti, un tempo amiche, siano arrivate in queste ore ai ferri corti. Chi sono? E perché?

10) Chi è quell'intellettuale di destra che ha una passione viscerale, quasi erotica, per il trasgressivo Achille Lauro? Ah, saperlo....

