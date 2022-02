5 feb 2022 16:36

SANREMO A TUTTO SESSO (OCCASIONALE) – DOPO LE STECCHE SUL PALCO, TANANAI, ULTIMO IN CLASSIFICA, REGALA A GIORNALISTI LUBRIFICANTI E PROFILATTICI. IL SUO BRANO IN GARA SI INTITOLA "SESSO OCCASIONALE". IN COPERTINA DEL DISCO C’E’ L’IMMAGINE DI UN CONDOM ARANCIONE. PECCATO CHE IL PEZZO VADA IN TUTT’ALTRA DIREZIONE: “È UN RACCONTO D’AMORE D’ALTRI TEMPI, QUASI ARCAICO” (E ALLORA FAMOSE 'NA PIPPA)