Mattia Marzi per “il Messaggero”

La rivincita su chi al momento di scegliere il nome del successore di Baglioni non avrebbe mai e poi mai scommesso su di lui, Amadeus se l'era presa già lo scorso febbraio con i numeri del suo Festival: una media di ascolti pari al 54,7% di share, il risultato migliore degli ultimi vent'anni.

Ora, dopo aver affrontato e battuto gli scettici, il conduttore si prepara a sfidare se stesso: ospite - in collegamento da casa - di Mara Venier a Domenica in, ieri Amadeus ha fatto sapere di essere pronto per Sanremo 2021. «Il prossimo non sarebbe il secondo, perché sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus«, è stata la sua risposta a una domanda della padrona di casa sull'eventuale ritorno sul palco dell'Ariston. «Vedo che sta lavorando, fa riunioni», ha aggiunto la moglie Giovanna Civitillo.

Adesso si aspetta l'ufficializzazione della Rai. Amadeus ha dalla sua il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Subentrato a Teresa De Santis a gennaio, ha speso più volte parole di stima nei suoi confronti: «Un Amadeus bis per me sarebbe auspicabile, ha fatto un lavoro straordinario. Però ne dovremo parlare con l'amministratore delegato Salini», aveva detto a febbraio, tracciando un bilancio del Festival 2020.

Così anche il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, soddisfatto dei risultati relativi alla raccolta pubblicitaria del Sanremo targato Amadeus (oltre 37 milioni, +18 per cento rispetto al 2019). E il pubblico. Non solo chi guarda la tv, ma anche chi ascolta musica, come testimonia il successo delle sue proposte: a due mesi dalla fine del Festival le canzoni di Levante e Elodie sono tra le più trasmesse in radio e i Pinguini Tattici Nucleari restano stabili nella top 10 dei dischi.

Bisognerà capire quali sono i progetti dell'ad Fabrizio Salini. È proprio ai piani alti di viale Mazzini che Amadeus ha voluto far arrivare il suo messaggio, tramite il collegamento a Domenica In. Come a dire: «Io ci sono e aspetto un cenno». Il conduttore spera che la Rai ufficializzi la notizia già nei prossimi giorni, per mettersi subito al lavoro (il patron del Teatro Ariston, Walter Vacchino, ha recentemente ipotizzato uno slittamento della kermesse di un paio di mesi): «Sanremo è stato l'ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. Questo è un po' quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello».

JOVANOTTI

Il suo sogno, espresso tra i sorrisi anche in una diretta Instagram negli scorsi giorni, sarebbe quello di ritrovare lo showman e di portare all'Ariston anche Jovanotti, dopo il ripensamento di quest'anno: dato inizialmente come ospite, il cantautore ha annunciato che sarebbe partito per un viaggio in bici in Sud America proprio a ridosso del Festival. Da quell'esperienza è nata la docu-serie Non voglio cambiare pianeta, su RaiPlay dal 24 aprile: prove tecniche di avvicinamento?

