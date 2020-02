#SANREMO2020, TUTTI I TWEET! I CANTANTI DI SANREMO SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE: "CHI CAZZO È?" E "ANCORA CAMPA?" - ''MONOLOGO DI DILETTA? REGIA, CHIAMATE IN DIRETTA PAOLA FERRARI PER UN COMMENTO TELEFONICO LAMPO, VI PREGO!'' - ''RAGA SCUSATE MA CI PENSATE AD ACHILLE LAURO CHE SI SPOGLIA ALL’EUROVISION? A QUEGLI STRONZI DEGLI SCANDINAVI GLI ESPLODE IL FEGATO'' - ''MALGIOGLIO È L’UNICO PERSONAGGIO TV CAPACE DI PASSARE DA UNA RISSA CON LUIGI FAVOLOSO A UNA STANDING OVATION ALL’ARISTON''

DAGOSELECTION

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

La prima vera notizia è che Fiorello non ha fatto ridere.

#Sanremo2020

Rosario Fiorello@Fiorello

diletta leotta a sanremo 3

52.2% Minchiaaaaaaaa...

@SanremoRai

AladinoAA@Aladino_Rm

Clamoroso record di ascolti per il #FestivalDiSanremo2020: la prima serata è la più vista degli ultimi 15 anni. Se qualcuno voleva boicottarlo (vero, #Salvini?), direi che l'ha presa proprio nel culo. #Meloni #Sanremo2020

Dr. Giancarlo @doctorgis84

La #Meloni aveva chiesto un contraddittorio contro #Rula. Quindi stasera salirà sul palco per spiegare che è giusto violentare e picchiare una donna? #servidellalega #coglioncini #Festivaldisanremo2020 #sanremo2020

ApocaFede@DrApocalypse

#RulaJebreal dopo un mese di polemiche inutili, la (meritata) standing ovation. Che meraviglioso Paese è questo

#Sanremo2020

diletta leotta a sanremo 4

Rosario Fiorello@Fiorello

Ma ci rendiamo conto????

@SanremoRai

#Amadeus

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#RulaJebreal ora (se hai tempo) insegna a #dilettaleotta come si fanno i monologhi per volare ... senza ‘postare’

candida morvillo@CandidaMorvillo

#dilettaLeotta “ la bellezza capita non è un merito” e la regia inquadra il fratello chirurgo plastico

#Sanremo2020

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Quanto imbarazzo nel sentir parlare della bellezza delle rughe proprio la Leotta. Suvvia.

#sanremo2020

ApocaFede@DrApocalypse

regia, chiamate in diretta Paola Ferrari per un commento telefonico lampo, vi prego #dilettaleotta

Monica Leofreddi@MonicaLeofreddi

Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo.

#Sanremo2020

i tweet su diletta leotta 9

Andrea Scanzi@AndreaScanzi

Faccio presente che #DilettaLeotta, come prima cosa, ci ha fatto sapere che sa contare il numero di scalini (15). Il grado di emancipazione femminile pare a livelli Adinolfi. Ma gli autori di questo #Sanremo2020 sono i promoter del Family Day? Bah. #quisanremo

Cristina La Gamba@CristinaLaGamba

Avete arrestato gli autori di @DilettaLeotta??!

@SanremoRai

Francesco Canino@fraversion

noioso questo monologo della Leotta, imbarazzante questa la retorica sulle rughe e bla bla bla.

#Sanremo2020

Trash Italiano@trash_italiano

SCUSATE INTERROMPETE. PERCHÉ STIAMO PARLANDO DI DILETTA? DI SUA NONNA? DELL'APP PER INVECCHIARE? NON CAPISCO. #Sanremo2020

Gullveig19@gullveig19

diletta leotta negli anni

"La bellezza capita", dice @DilettaLeotta a #Sanremo2020

See, dal chirurgo.

Eleonora Tigano@EleonoraTigano

La bellezza capita...ma un fratello chirurgo plastico aiuta molto!!! Morale...questo monologo era da evitare

#dilettaleotta

Cicciogia@cicciogia

La bellezza capita. I chirurghi estetici invece te li devi andare a cercare. #dilettaleotta #Sanremo70

Dott. Malessere@DMalessere

Davvero commovente il discorso di @DilettaLeotta rivolto alla nonna. Sembrava me quando mi rivolgo al mio cane

#Sanremo

Francesco Canino@fraversion

Diletta Leotta sempre freddissima - tendenza "precisetti" - sembra non la scuota mai nulla.

#Sanremo2020

diletta leotta nel 2076

Lorenzo Rossi@LorenzoRossi91

Diletta Leotta nel 2076. #Sanremo2020

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Amadeus ha regalato dei fiori a una donna sul palco. Sessista!

#Sanremo2020

Massimo Galanto@GalantoMassimo

L'Ad Rai Fabrizio Salini in conferenza stampa chiama Amadeus 'AMEDEUS'. Bene.

#sanremo2020

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

·

I cantanti di Sanremo si dividono in due categorie: "Chi cazzo è?" e "Ancora campa?"

#Sanremo2020

[

@vinclem

]

MickeyKookee @mickeykookee

Diletta Leotta nel 2076

#Sanremo20

diletta leotta nel 2076

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Elodie la più sexy. Dopo Achille Lauro ovviamente.

#Sanremo2020

(((Kenyaein))) ‏????@kenyaEin

Achille Lauro: la sobrietà del mago Otelma, la pettinatura di Milla Jovovich in Giovanna D'arco e il body di un trapezista che si esibisce a un addio al nubilato uzbeko. Ah sì, ha anche detto "me ne frego" 57 volte.

#Festivaldisanremo2020

Fran Altomare@FranAltomare

Standing ovation per Rita Pavone. Persone in platea che non applaudono per Achille Lauro. Vi meritate l’oblio.

#Sanremo2020

ApocaFede@DrApocalypse

che poi Rita Pavone è Achille Lauro tra 20 anni.

#Sanremo70

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Achille Lauro stasera è stato l’Anna Oxa dei vecchi Sanremo

#Sanremo2020

Trash Italiano@trash_italiano

LA NONNA SE NE SBATTE. IMPASSIBILE.

i tweet su diletta leotta 17

Martola_@Martola__

Raga scusate ma ci pensate ad Achille Lauro che si spoglia all’eurovision? A quegli stronzi degli scandinavi gli esplode il fegato

#Sanremo2020

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

ACHILLE LAURO NONO? VE LO FACCIO ESPLODERE IL TELEVOTO SABATO, VI FACCIO FARE BOUM AI CENTRALINI

#Sanremo2020

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020

dibbi@alessandro_db

A Malgioglio (e al figlio di Amadeus) non interessa #Sanremo2020

platea malgioglio e amadeus jr

Cole@_colette9

Stiamo davvero ascoltando Albano e Romina che cantano una canzone scritta da Malgioglio? Se è un sogno, non svegliatemi

#Sanremo2020

Etero per Diletta Leotta@ale_223

Cristiano Malgioglio è l’unico personaggio televisivo capace di passare da una rissa con Luigi Mario Favoloso a una standing ovation all’Ariston #sanremo2020

Andrea Conti@IlContiAndrea

Vabbè facciamo che potevamo anche restare altri 25 anni senza un inedito #AlBano #Romina

#Sanremo2020

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ecco a cosa servivano i fondi russi, altro che Lega. #albanoeromina #sanremo2020

Guia Soncini@lasoncini

L'Ariston, l'unica platea così di morti da non alzarsi su Nostalgia canaglia. Pane, denti.

Carla Gozzi@carlagozzi

L’unica vera diva del #festivaldisanremo2020 e’ lui #AchilleLauro ! musica arte immagine performance

achille lauro

The JackaL@_the_jackal

Achille Lauro voleva andare al Superbowl

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Romina Power sempre vestita come se stesse andando al lido a Ostia. #Sanremo2020

The JackaL@_the_jackal

Per capire quanti anni ha Rita Pavone bisogna tagliarle una gamba e contare i cerchi!

#Sanremo2020

achille lauro per il superbowl

ApocaFede@DrApocalypse

Brava la Pascale che fa Irene Grandi

#Sanremo2020

ApocaFede@DrApocalypse

al prossimo colpo di tosse a Stefano Coletta lo portano direttamente allo #Spallanzali

#Sanremo2020

#CoronaVirus

[Righetto]@Ri_Ghetto

achille lauro

Momenti più alti della serata:

- Achille Lauro che resta con il body

- L’ovazione alla zia Malgy che si alza per ringraziare tutti come una diva - Albano che quasi cade e va a faccia per terra

#Sanremo2020

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Il nostro Karl Lagerfeld #Sanremo2020

cristiano malgioglio

Rodrigo Borgia@RodrigoB_orgia

Comunque è vero che Sanremo unisce tutti, persino fascisti e partigiani. #Sanremo2020

lorella cuccarini alba parietti

achille lauro per il superbowl