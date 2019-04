SANTA CECILIA NELLA TEMPESTA – MENTRE PAPPANO TRIONFA A MOSCA, A ROMA RISCHIO SCIOPERO DEL CORO PER ‘LA NONA’ DI BEETHOVEN DIRETTA DA PETRENKO (IL NUOVO DIRETTORE DEI ‘BERLINER’) – PAPPANO: “SAREBBE UN DISASTRO. LE DIMISSIONI DEL DIRETTORE DEL CORO CIRO VISCO E DEL PRIMO VIOLINO ROBERTO GONZALEZ? SONO PERDITE GRAVI MA DOBBIAMO CAPIRLI” – IL CONTRATTO DEL MAESTRO SCADE NEL 2021: “MI STANNO PROPONENDO DI RESTARE” - VIDEO

È un momento delicato della vita dell' Accademia di Santa Cecilia. Da una parte la tournée a Mosca con Antonio Pappano che è una verifica: la consapevolezza dell' acquisito ruolo internazionale e della conoscenza di un repertorio che fino a non troppi anni fa, all' estero, era quasi negato all' Orchestra romana, davanti al pubblico russo che segue il concerto come un rito sacrale; dall' altra parte c' è la proclamazione dello sciopero del Coro che giovedì (le repliche di venerdì e sabato sono salve) potrebbe far saltare la Nona di Beethoven «di» Petrenko, il nuovo direttore dei Berliner, una stella di prima grandezza.

Ieri l' assemblea è stata senza esito: la decisione sarà presa soltanto oggi, quando è prevista la prima la prova. Sarebbe una decisione comunque tardiva. Poi ci sono due improvvisi vuoti da colmare: lasciano a fine stagione il direttore del coro Ciro Visco e Roberto Gonzalez che è uno dei due primi violini (l' altro è il bravissimo Carlo Parazzoli).

Si parla anche del futuro a Roma di Antonio Pappano. Il contratto scade nel '21. Rimarrà, maestro? «Me lo stanno proponendo». Si devono individuare nuovi progetti. Pensa alla «ricerca di un pubblico più importante nel senso della sfida sui repertori, è necessario un cambio di passo. Poi deve essere sviluppato il rapporto con la città. Dobbiamo fare parte dell' identità di Roma. Lo so che non è Milano e qui è più difficile, ma ci dobbiamo provare. Bisogna investire di più nel marketing, vendere un prodotto che cresce. Cominceremo col fare una campagna promozionale con la foto dell' Orchestra davanti al Colosseo. Un' altra attività che incrementerò, fuori dall' Accademia, è il lavoro con le giovani orchestre, da quella di New York alla Filarmonica di Benevento, che prima faceva parte del Conservatorio e si autogestisce, ragazzi che hanno niente risorse e tanta fierezza».

Quanto allo sciopero per il blocco del turn over che sarebbe un clamoroso harakiri, Pappano commenta: «Dopo che ci siamo visti una settimana fa a Londra, quando ho lanciato un appello per scongiurare uno sciopero che sarebbe un disastro da ogni punto di vista sono stato in costante contatto con Orchestra e Coro per trovare una soluzione». È stata fatta una raccolta firme.

«Dobbiamo tenere conto delle loro esigenze, ma la paura è pura emotività, il Coro non si scioglierà».

Le dimissioni di Visco e Gonzalez: «Sono due perdite gravi ma dobbiamo capirli. La decisione di Ciro mi ha sorpreso, vuole fare altre esperienze, dobbiamo trovare un nuovo nome che creda nel Sistema Santa Cecilia, e non è facile. Quanto a Roberto, vuole dirigere. Dobbiamo chiederci cosa vogliamo trovare per noi». La realtà di un' orchestra si mescola alla vita, cambia continuamente, non bisogna dare nessun risultato per scontato. Questa terza tournée a Mosca di Pappano (2007 e 2012) con l' Orchestra romana, dopo un' assenza di quarant' anni, è la prima al Conservatorio. La Quinta di Beethoven (oltre al Terzo Concerto col pianista Francesco Piemontesi) e la Nona di Mahler, col suo presentimento di morte, l' addio alla vita, il congedo dalla struttura sinfonica tradizionale, risuonano sotto i medaglioni con i volti severi di Ciaicovskij, Glinka, Musorsgskij.

«Ho sentito parlare di questa sala tante volte, ho visto il vecchio filmato di Van Cliburn con Krusciov che seguiva quel concerto con la faccia sulla balaustraQui c' è la storia». L' Orchestra è ospite del Festival Rostropovich, il presidente dell' Accademia Michele Dall' Ongaro dice che «siamo qui per difendere l' eccellenza italiana, ci sono pezzi del nostro paese che funzionano e che lavorano sodo».

