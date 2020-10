SAPETE QUAL È IL COLLABORATORE DELLA GRUBER RISULTATO POSITIVO? IL PIÙ IMPORTANTE: IL PARRUCCHIERE! - IERI SERA LILLI HA CONDOTTO ''OTTO E MEZZO'' DA CASA SENZA ESSERE CIRCONDATA DALL'AFFETTO DELLE SUE LUCI, MA SI È RIFATTA ILLUMINANDOSI IL VOLTO CON DUE ORECCHINI DA 31MILA EURO (E UN ROTHKO ALLE SPALLE). ANCHE IL VASO NON ERA MALE: COSTA…

"Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre 'Otto e mezzo' da casa, perché un mio collaboratore è risultato positivo al Covid. Ieri ho fatto il tampone, che per fortuna era negativo, ma siccome qui a La7 rispettiamo tutti i protocolli, finché non avrò fatto il secondo tampone, andrò in onda da casa". Così la conduttrice di Otto e mezzo su La7, Lilli Gruber, in apertura della puntata di questa sera.

DAGONOTA - Sapete chi è il collaboratore della Gruber positivo al covid? Il più importante: il parrucchiere! Ieri sera per la prima volta Lilli ha condotto il programma da casa, senza le luci che ''addolciscono'' il suo viso, ma con in più degli accessori mica male: un Rothko alle pareti e due orecchini da 31mila euro che le illuminavano il volto.

