LO SAPEVATE CHE AL CROCUS CITY HALL DI MOSCA, DOVE È AVVENUTA LA STRAGE, SI CELEBRO’ LA RÈUNION TRA AL BANO E ROMINA? – I DUE CANTARONO AL CROCUS NELL’OTTOBRE 2013. DALLE PRIME FILE LE SIGNORE URLAVANO “RAMINA! RAMINA!” - AL BANO A "GENTE": "L’ATTENTATO È STATO RIVENDICATO DALL’ISIS-K? ANCORA QUEI MALEDETTI. FINCHÉ NON TORNERÀ LA PACE, IO NON TORNERÒ A CANTARE IN RUSSIA..." - I RETROSCENA TRA L’UGOLA DI CELLINO E AMADEUS - VIDEO

Estratto dell’articolo di Franco Bagnasco per “Gente”

al bano e romina

Proprio dove si è consumata la strage, nella Crocus City Hall, la più grande sala da concerti di Mosca, 15 chilometri a nord-ovest della città, fra il 17 e il 19 ottobre 2013 si celebrò la réunion fra Al Bano e Romina Power, dopo una separazione artistica durata 17 anni. Gran ricucitore dei rapporti, allora piuttosto tesi, fra i due ex, fu Andrej Agapov, potente manager russo di Al Bano. Che imbastì tre concerti ufficialmente per festeggiare i 70 anni dell’artista.

al bano romina power

Un tributo che prevedeva la partecipazione di diversi colleghi ed - eccezionalmente – di Romina. […] Intercettiamo Al Bano in un ristorante di Valencia, in Spagna, dove ha in corso un tour.

Carrisi, si ricorda di quelle tre serate alla Crocus City Hall, dove ora c’è chi ha seminato la morte?

«Più di dieci anni fa, ma come potrei dimenticarle? Sentire queste notizie e vedere quelle immagini è una sofferenza. Anche perché io amo il popolo russo, e vorrei che fosse scritto a caratteri cubitali. Si sa chi è stato?».

CONCERTO AL BANO E ROMINA A MOSCA

La rivendicazione è dello Stato Islamico. In sostanza di una costola dell’Isis.

«Ancora quei maledetti... C’è poco da fare: la guerra porta guerriglia, altri disordini, altro terrore».

In quelle serate trionfali le signore si alzavano dalle poltro- ne in prima fila, arrivavano sotto il palco, e urlavano: “Ramina! Ramina!”. Il loro modo di acclamare la Power.

«Sì, i russi la “o” la pronunciano “a”. Fu un bell’evento. E in altre occasioni ho avuto modo di cantare in quella sala grande e magica». […]

attentato alla crocus city hall di mosca

Quella sera circolò anche la voce che Putin stesso potesse sedersi in platea ad assistere al concerto.

«Non ci ho mai creduto. Per ragioni di sicurezza lui praticamente non esce mai dal Palazzo. Ci sono stato e conosco molto bene quelle dinamiche».

La posizione dello sparuto gruppo di cantanti italiani, di cui fa par- te, che ha successo in Russia, non è più compatta. Qualcuno ha deciso di tornare a esibirsi lì nonostante l’invasione dell’Ucraina. Ci sono di mezzo fatturati, soldi, lavoro...

attentato alla crocus city hall di mosca

«Non voglio essere associato ad altri. La mia posizione è molto netta: finché non tornerà la pace, io non tornerò a cantare in Russia. Quando tornerà, e tornerà, sarò felice di fare un grande concerto per la pace sulla Piazza Rossa. Per il resto, lavoro comunque e la miseria l’ho già conosciuta da ragazzo».

Ci spiega che cosa è successo a Sanremo fra lei e Amadeus?

«Sanremo è tornato ai livelli di successo baudiani, gli va dato atto. Soffro di sanremite, dunque presentai lo scorso anno la mia canzone ad Amadeus. Mi disse: “Ma no, dai, la porterai il prossimo anno. Stavolta vorrei far cantare fuori gara te, Morandi e Ranieri”. Capirai, il mio sogno di sempre! Con Morandi che rifiutava ripetendo: “Voi due con quelle voci mi schiacciate”. Di fronte a Sanremo per magia ha accettato. Ero felicissimo».

COPERTINA DI GENTE

Quindi quest’anno ha riportato la canzone messa in freezer l’anno prima, confidando in quella mezza intesa.

«Esatto. Però Amadeus mi ha detto: “Ma no, dai, è stato così bello l’anno scorso. Preferisco di no. Piuttosto magari ci inventiamo qualcosa fuori gara”. Il che non mi andava. Ma io ho la sanremite acuta, non mi passa. […]». […]

al bano romina power 2

attentato alla crocus city hall di mosca 18 il manifesto per il concerto di Al Bano e Romina a Mosca AL BANO CON PUPO COTUGNO TOZZI A MOSCA attentato alla crocus city hall di mosca 9 attentato alla crocus city hall di mosca 12 attentato alla crocus city hall di mosca 18 attentato alla crocus city hall di mosca 3 attentato alla crocus city hall di mosca 13 al bano romina power 1