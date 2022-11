SAPEVATE CHE SU ONLYFANS ABBONDANO GLI ACCOUNT GESTITI DA PARENTI? - JAKE HERBERT È UN EX MAGGIORDOMO CHE ORA POSA DESNUDO INSIEME AL PADRE IDRAULICO IN PENSIONE - SEAN E DAISY AUSTIN SONO DUE FRATELLI DI GLASGOW: LUI È GAY E LEI NO, E LUI SCATTA FOTO SEXY A LEI, E LEI FA FILMINI HOT A LUI - BARBARA COSTA: “CHI FA FURORE SONO LE MADRI E LE FIGLIE COME TIAHNEE, AUSTRALIANA SBARCATA SU ONLYFANS NEO18ENNE, CHE HA CONVINTO LA MADRE EVIE, 37ENNE E ESTETISTA, A UNIRSI A LEI…”

Barbara Costa per Dagospia

Tale madre tale figlia? Sì, e pure il contrario! E pure tale padre, e fratello, e sorella, se gemella è meglio! Su OnlyFans infuriano i creator parenti, in account congiunti, e caldi! Creator parenti che ne trovano, di persone che li pagano, per vederli uniti in tentanti ostentazioni, e SOLO queste, strusciatine ma mai porno, neppur simulato, ché tra parenti è illegalissimo fuori e dentro OnlyFans.

E però, a differenza del porno professionale, dove lo straguardato "step", il genere (falso) incesto, è sempre e fin dal plot un incesto finto, in quanto nemmeno su copione gli sc*panti devono essere consanguinei, su OnlyFans i consanguinei, e stretti, strettissimi, di primo grado, ci stanno, e sono veri, e sono in grande spolvero.

Jake Herbert è un ex maggiordomo che ora su OF posa desnudo insieme al padre idraulico in pensione. Perché col papà? Perché se si posta con lui acchiappa più soldi! È un fatto: vi son familiari senza pudore né vergogna, tra cui ci si fida: Sean e Daisy Austin sono due fratelli di Glasgow, e lui è gay e lei no, e lui scatta foto sexy a lei, e lei filma sexy lui. In conti separati.

Ma su OnlyFans chi fa furore sono loro, sono le madri e sono le figlie: figlie gen Z che convertono le madri millennials, come Tiahnee, di Adelaide, Australia, sbarcata su OF neo18enne e neodiplomata e in netto disaccordo con la madre Evie, 37enne e estetista, che la sognava laureata. Ma Evie, quando ha visto che sua figlia vi guadagnava eccome, e non postava porno, ma video in lingerie e scatti audaci, ha mollato il centro estetico per fare… come la figlia! Evie conta di seguitare fino a 40 anni, almeno, e garantisce: “Mia figlia non segue le mie orme, sono io che seguo le sue!”.

L’esatto contrario ha fatto la 22enne Achante, su OnlyFans al seguito di sua madre Jessie, 54enne già milf curvy model. Loro due girano insieme ma mai nude! In intimo, e si accarezzano, si guardano languide, non vanno oltre: “Lei è mia madre”, dice Achante, “e noi non abbiamo alcun imbarazzo a stare e girare così”. Anche Amber, 24 anni, è andata dietro a "Mrs. Robinson", il nome d’arte di sua mamma 51enne su OnlyFans, dove vi fa la milf procace. Loro vivono nella stessa casa, dove girano, ma mai insieme, ognuna in camera sua.

Altra categoria in ascesa è quella dei gemelli, come queste qui, Dolly e Daisy Simpson, gemelle inglesi e capaci di spendere 140 mila sterline in paralleli interventi estetici che le rendano uguali al loro mito, Barbie. Su OnlyFans ci sono madri di famiglia che vi fanno le focose per pagarsi i debiti coniugali, come la 25enne Brooke Schueneman, andata col marito sotto con la banca di 30 mila dollari, e un figlio piccolo da crescere. La canadese Sophia Sunshine, sciorinando su OnlyFans la sua sesta di bocce rifatte, ci mantiene sé stessa e la madre Samantha, minata dall’artrite.

Che guaio che OnlyFans vieti i parti: un anno fa ha fatto rumore l’annuncio di Carla Bellucci, influencer inglese di 40 anni, madre di tre figli e col terzo intenzionata a partorirlo in diretta video a pagamento – 12 mila euro! – ma non su OF, no, su YouTube, no, neanche qui, Carla s’è rimangiata l’annuncio, macché, l’annuncio non era mai stato fatto, era una osservazione, era un suo utente che le aveva offerto tal cifra per un parto in video solo per lui… e in ogni caso in Carolina del Nord c’è Amy Kupps, 33 anni, altra influencer, altra creator, ex insegnante licenziata proprio perché hot influencer, e allora Amy si è trovata a spasso, e poi incinta di un suo ex allievo dopo una pazza notte di passione.

E lei ha fatto bei soldi posando con la sua pancia lievitante su OF, e sui social non le dispiacerebbe partorire, dietro lauto compenso, ma non sa, ma non solo: Amy ha come obiettivo quello di fare anche 25 figli, sia per sé che da madre surrogata: “Potrei farlo a fini scientifici-educativi”, scrive Amy su Instagram, e comunque non gratis.

Lucy Banks è una mamma australiana 32enne, e lei sfama i figli coi suoi show erotici su OnlyFans, che gira di notte, in casa, in una stanza distante da quella dove i suoi bambini dormono. Un hater le ha tirato un mattone contro perché, a suo vedere, Lucy è una mamma degenerata: “E perché io sarei una cattiva madre?

I miei figli sono fuori dal mio lavoro, ma è col mio lavoro su OF che li mantengo e li cresco. Da sola. Col mio vecchio impiego a 60 ore a settimana guadagnavo di meno e avevo meno tempo per stare con loro. OnlyFans mi dà più soldi ed è del tutto flessibile. Ed è inutile ed è stupido che le madri dei loro compagni di scuola mi mandino la polizia a casa: quel che faccio è totalmente legale”.

