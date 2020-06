PORNO & MATRIMONI - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Sposarsi: dire "sì, lo voglio" a una persona, e per tutta la vita! Una scelta, per me, la massima perversione, che oggi si può fare ma senza fasto, festa, ricevimento, e senza questi… come si fa a scatenarsi ubriachi nelle orge nuziali con amici e parenti? Eh, lo so che non si fa, nella realtà non si fa, ovvio, è incestuoso, orrido, raccapricciante, e però nei video porno no, nossignore, e men che mai nella mente febbrile di chi questi porno li cerca, li clicca e ci gode fino a svuotarsi.

Li vede, eccome (Pornhub nella conta delle visualizzazioni non mente mai!), se li cerca vuol dire che li sogna, e va bene, benissimo, perché le strade che percorre la mia, la tua mente, più sono assurde, illecite, luride, più non sono a livello di fantasia vietate. E allora tu, onanistico spettatore di orge di bianco vestite (almeno all’inizio) quale genere di porno-trastullo nuziale preferisci? Stai attento, stai allegro, la scelta è ampia!

Innanzitutto: dove ti porno-sposi, al comune o in chiesa? Tutti e due? Bisogna organizzarsi, bisogna pensarci, ricorda che se lo fai religioso, al divertimento post-cerimonia parteciperà anche il prete, spesso un maschione di colore che non scomunica le orge, anzi, e che sotto la tonaca nasconde un "bastone" notevole, verga che prima che "batta" la sposa, passa per il parentado femminile tutto, peccaminoso assai: alla sposa spetta l’ultimo "sacramento" e tali "benedizioni" pretesche prevendono devote inchinate orali.

Se chi officia le nozze è una donna, stai pur sicuro che l’orgia del wedding porn sarà a tema lesbico: il neosposo a un certo punto è messo da parte, insieme agli altri maschi, e la scena si riempie di invasati corpi femminili, affamati, che hanno già sessualmente festeggiato la sposa nel suo addio al nubilato, con un uomo che è passato a giocattolo tra le loro gambe e le loro bocche.

Neosposo che però torna in scena, al centro dell’azione per essere inondato, sommerso di squirting, se tu clicchi sulle orge porno nuziali di vendetta: lo sposo qui è spogliato e al centro di donne arrapate, infoiate, femminilmente incaz*ate, che lo quasi affogano dei loro liquidi, o lo costringono a soddisfarle una a una, e se il suo pene non ci riesce, per l’emozione dell’evento, o il terrore, che usi la lingua, e non vi si arrangi, e continui, non si fermi! La wedding orgy di vendetta può pure tramutarsi in fetish: ci vuole poco, alla sposa, a estrarre dalla giarrettiera il sex-toy più punitivo, quello che, sposo, ti farà godere di quel piacere a cui arrivi col dolore, e quelle sul tuo viso saranno lacrime nuziali mica di commozione!

Tra le wedding orgy porn più sporche ci sono quelle giapponesi, e qui entriamo in un mondo altro, in una sensibilità sessuale e pornografica diversa, che accende la parte di noi occidentali già a livello pornografico adeguatamente nipponicizzata.

In Giappone si girano porno wedding che prevedono sì la sc*pata della sposa tra i parenti, che se la passano in gang-bang, ma soprattutto che la onorano in chiave bukkake, e queste sono le porno-nozze consacrate a sperma, con la sposa messa al centro tra gli invitati maschi, sposa spogliata o ancora vestita del suo niveo abito, che riceve addosso tutto lo sperma a disposizione. Sperma che va e cola prima sul velo, poi sul viso, schizzato a turno, da tutti, e da tutti più volte. Il porno non conosce barriere, di nessun genere, e il genere wedding porn, con orgia o meno, lo trovi declinato un po’ in tutte le culture, e allora si aizzano a suon di orgasmi i più proibiti anche in cerimonie indiane, musulmane, ebraiche.

Le prime due sono più "tradizionaliste", cioè giocano sul cliché della sposa vergine, pudica e nata ieri, che però a metà cerimonia, o alla fine di questa, dimostra un talento da letto innato, e alcune si rivelano non vergini affatto, e non dimenticare mai che se ci sono questi video è per un solo motivo: si stimola ma di più si stuzzica ciò che lo spettatore mediamente è, andando a titillare i suoi tabù più evidenti. Si mette il dito su ciò che di più sacro la tua cultura ti insegna, stimolandotene le fantasie all’eccesso.

La categoria asian gioca e abusa col concetto codificato della donna sposina sottomessa, che oppressa nel porno è ma per finta: qui si rivela pornograficamente più esperta di una donna la più tr*ia che ci sia. Pornostar asiatiche che si atteggiano a bamboline ma che sono snodatissime e abilissime e licenziosissime.

Sedute su un letto in bianca innocente lingerie, "aperte" a tutto e a tutti, parenti, amici, invitati a scrocco; il loro marito non ha alcuna legittimità, esclusività, in questi porno te lo perdi, si mischia agli altri, il suo è un piacere tra gli altri o piacere maggiore agli altri, in quanto a volte è un guardone se non un vero cuckold, cornuto e contento fin dalla prima notte di nozze a vedere la sua consorte sporcata, montata, goduta e fatta godere da altri stalloni a sua scelta.

Spose allegre, spose che twerkano, e pure spose sottoposte a bondage, legate, ammanettate a letto, a sedie, financo appese, ingabbiate, finto martoriate in una passività che eccita chi sa abbeverarsi del genere. Tra i wedding porn, una golosità sono quelli con le spose che si fanno passare l’ansia del grande passo dalla damigella che le aiuta a (s)vestirsi, e meglio se questa damigella se la sono scelta trans. Damigella trans che diventa speciale regalo di nozze al maritino, o loro trastullo threesome nei bagni del ristorante, bagni dove entrano tutti, entra di tutto, e più volte e spesso insieme nello stesso buco, anale e/o orale che sia.

