1.RAI: DI MARE, VERTICI VALUTINO INTERVISTE BERLINGUER

francesca fialdini franco di mare 1

(ANSA) - ''La signora Berlinguer e' stata piu' volte invitata da me a non rilasciare piu' dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste". Lo ha detto in commissione di Vigilanza il direttore di Rai3 Franco Di Mare, tornando sul caso dell'esclusione di Mauro Corona dal programma #cartabianca e prendendo le distanze da alcune interviste rilasciate dalla giornalista e conduttrice del programma.

franco di mare e giovanna botteri

"In generale - ha aggiunto Di Mare - trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino dei direttori". Peraltro, ha ricordato, "le interviste vanno autorizzate da parte dell'azienda, dei vertici". Di Mare ha comunque rivendicato la scelta di allontanare Corona dopo le sue dichiarazioni riferite alla stessa Berlinguer ("Sta' zitta, gallina"): "La violenza fisica di genere - ha detto - nasce da quella psicologica e verbale: 2,1 milioni di donne secondo l'Istat vengono vessate quotidianamente da fidanzati e mariti. Corona era già stato sospeso una volta, non solo per le parole incontinenti, ma anche per i comportamenti aggressivi, beveva in diretta, faceva pubblicità in diretta. E questo non è consentito.

Nulla di personale, mi sta anche simpatico, ma certi atteggiamenti verbalmente violenti, aggressivi, offensivi, non sono consentiti. Berlinguer lo ha perdonato, sono contento. Ma in base al Contratto di servizio e al Codice Etico è bene che stia fuori dell'azienda, per quello che ha fatto e detto". Di Mare ha citato il caso della sospensione di Detto Fatto dopo il tutorial sulla spesa sexy: "Come si può quindi tollerare che si dica 'zitta tu, gallina'? continuando a fare finta di niente? Mi limito ad applicare i regolamenti, il Contratto di servizio è il nostro faro. Se poi qualcuno mi dice che non è questa la strada, faccio un passo indietro".

bianca berlinguer dice che le manca mauro corona

2.RAI: DI MARE, MAIL AD AD SU CONCORRENZA INTERNA A BERLINGUER

(ANSA) - "Il 25 novembre ho inviato all'ad Salini una mail in cui, in sintesi, definivo sconcertante e bizzarro che Botteri e Maggioni avessero partecipato al programma concorrente di #cartabianca, ho chiesto conto di questa cosa". Lo ha spiegato il direttore di Rai3 Franco Di Mare, rispondendo alle domande dei parlamentari in commissione di Vigilanza.

"Ho autorizzato invece il vicedirettore Ranucci a partecipare (a diMartedì, ndr) perché andava lì a testimoniare quello che Report aveva fatto la settimana prima: abbiamo pensato che potesse essere uno stimolo, una sottolineatura rimarchevole del lavoro svolto da Rai3 fino a quel momento. E quella sera #cartabianca non ha perso niente in termini di ascolti, non c'è stato danno".

franco di mare

3.RAI: DI MARE, RANUCCI AL LAVORO SU REPORT LAB

(ANSA) - Sigfrido Ranucci, curatore e conduttore di Report e vicedirettore di Rai3, è al lavoro su "Report Lab, che sarà un laboratorio, una factory di giornalismo d'inchiesta, in grado di formare giornalisti investigativi, che è anche una forma di tutela e verifica dello stato di democrazia nel nostro Paese". Lo ha annunciato il direttore di Rai3, Franco Di Mare, in commissione di Vigilanza.

"Sapersi districare con competenza tra bilanci aziendali, documentazioni bancarie, visure catastali, non è un lavoro facile - ha aggiunto -, non si improvvisa: di qui l'impegno a pescare non solo all'esterno, nell'informazione giovane e veloce, che si trova anche sul web, ma soprattutto tra i giornalisti interni alla Rai". "Report Lab vuole anche far nascere eventi speciali, con una sorta di spin off della trasmissione: è una formula fortemente innovativa su cui puntiamo molto", ha sottolineato il direttore di Rai3.

franco di mare valerio staffelli

4.RAI: DI MARE, AUTUNNO IN CRESCITA PER ASCOLTI RAI3, 3/A RETE

(ANSA) - "Nei primi tre mesi d'autunno lo share di Rai3 è cresciuto del 10% sull'intera giornata e del 12% sul prime time rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ponendola come terza rete assoluta fra le sette generaliste, con un salto di due posizioni, attestandosi dopo Rai1 e Canale 5". Lo ha rivendicato il direttore di rete, Franco Di Mare, nel suo intervento in commissione di Vigilanza. "Su tutte le proposte della rete - ha aggiunto - svettano Che tempo che fa e Report: Fazio, tornato a casa su Rai3, ha visto crescere la media del programma del 2,30%, cioè 750mila spettatori in più rispetto al 2019.

SIGFRIDO RANUCCI IN COLLEGAMENTO CON FABIO FAZIO

So che non tutti hanno la stessa opinione di Fazio, ma credo davvero che sia un valore assoluto per l'intera tv pubblica, nella quale ha trascorso tutta la sua vita professionale, e mi auguro resti con noi per molto tempo ancora". "Altro beniamino di Rai3 - ha detto - è Sigfrido Ranucci, il più noto, stimato e temuto giornalista d'inchiesta in Italia. Spesso i servizi di Report anticipano la magistratura, come è appena accaduto con la vicenda Oms. Report ha guadagnato 2.68 punti di share e 780mila spettatori in valori assoluti".

FRANCO DI MARE FRONTIERE