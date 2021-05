SARA' UN’ESTATE CONCITATA - ALLA CONDUZIONE DI “IN ONDA” CONCITA DE GREGORIO PRENDERÀ IL POSTO DI LUCA TELESE CON DAVID PARENZO COME "VALLETTO" (TELESE CONGELATO) – OLTRE AD AVER SCONGIURATO L’ALLARME SESSISMO, ORMAI DIETRO L’ANGOLO TUTTE LE VOLTE CHE DUE UOMINI CONDUCONO DA SOLI, SEGNA LO SBARCO SU LA7 DI UNA POSSIBILE ALTERNATIVA-TALK ALLA "FATTOIDE" LILLIBOTOX GRUBER...

Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”

Non sappiamo ancora se sarà sulla cresta dell'onda, sappiamo soltanto che sarà a In Onda. Né sappiamo se l'onda sarà così alta da far salire anche la curva dello share, piuttosto bassina. È certo però che con lei l'estate della tv sarà letteralmente "concitata".

Come anticipato da affaritaliani.it e davidemaggio. it, alla conduzione di In Onda, il programma in prime time di La7, che sostituisce durante l'estate Otto e mezzo della Gruber, arriva Concita De Gregorio, la quale prenderà il posto di Luca Telese (per il quale si sta studiando un programma su La7 in autunno) e affiancherà David Parenzo.

È verosimile che la scelta sia funzionale a ristabilire un equilibrio di genere, visto che ormai non sembra più possibile per due uomini condurre da soli, sennò scatta l'allarme sessismo (del resto, insieme a Concita, dovrebbero essere arruolate altre donne nella squadra che lavorerà al talk show). Ma, oltre che da ragioni di quote rosa, la decisione di puntare su Concita pare animata anche dall'esigenza di avere una quota ancora più rossa.

Il suo arrivo al posto di Telese, che sicuramente di destra non è non tanto per ragioni private (è il genero di Enrico Berlinguer) quanto per convinzioni ripetutamente manifestate, segna uno spostamento ancora più a sinistra del programma e di tutta La7, passata ormai da Tele-Cairo a nuova Telekabul.

Parliamo infatti della prima donna ad aver diretto lo storico giornale comunista l'Unità, dal 2008 al 2011, di una delle firme di punta di Repubblica nonché di una pasionaria che predica femminismo da sempre (razzolando però a volte in senso contrario) ed esplicita volentieri un convinto e feroce anti-salvinismo. A proposito, restano celebri le sue discese in campo a sostegno delle donne anti-Cav o i suoi affondi pesanti e sprezzanti, da dama radical chic, contro il popolo leghista.

«Chi vota Lega è un poveretto, un ignorante, un razzista, un italiano disadattato e arrabbiato che al massimo riesce a ruttare», ebbe a dire due anni e mezzo fa, palesando tutto lo snobismo di una sinistra distante anni luce dalla gente comune.

La rossa Concita, forse ancor più rossa, e non per ragioni tricologiche, della Gruber, nella sua carriera è incappata però in non piccole contraddizioni allorché ad esempio, da direttrice (o direttora?) de l'Unità, lanciò una campagna pubblicitaria con tanto di lato B di donna in minigonna e in bella vista. Una scelta di marketing, fatta letteralmente col c..., che le attirò non poche critiche da parte di quel mondo femminile di cui pure si erge a paladina.

Per contro, vanno riconosciuti a Concita un certo coraggio e una certa libertà intellettuale, dimostrati ad esempio quando ha preso apertamente le difese di Giorgia Meloni, insultata sul web all'annuncio della sua gravidanza; o quando ha ospitato sul proprio blog l'intervento di una docente critica verso l'ideologia gender, intitolato «L'identità di genere è contro le donne», che le ha attirato a sua volta molte contestazioni dal mondo Lgbt.

Il problema però non sarà tanto la linea editoriale di Concita (che In Onda sbandi a sinistra è inevitabile), quanto la sua capacità di condurre il programma fuori dalle secche, o meglio dalla bonaccia, in cui è ripiombato la scorsa estate. Nel 2020 il format si è assestato su medie miserevoli del 4,92%,

