19 lug 2019 16:50

SARÀ PURE SARDO, EX DI ''AMICI'' E VINCITORE DI SANREMO, GAY DICHIARATO, NAUFRAGO ALL'''ISOLA DEI FAMOSI'', DOPPIATORE DI CARTONI ANIMATI. MA LADRO NO! VALERIO SCANU VIENE SCAMBIATO PER MARCO CARTA E INSULTATO PER LA STORIA DELLE MAGLIETTE DELLA RINASCENTE. I DUE HANNO IN EFFETTI VITE PARALLELE, MA IL BOCCOLUTO SCANU HA DOVUTO CAZZIARE UN SUO FAN