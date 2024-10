SARA’ UNA “REUNION” STUPEFACENTE! I FAN DEGLI OASIS AVREBBERO GIÀ NASCOSTO “UN SACCO DI DROGA” NEL PARCO DI MANCHESTER DOVE LA BAND SUONERÀ FRA NOVE MESI - LE STRATEGIE APPLICATE SAREBBERO DIVERSE: DAL SEPPELLIRE LE DROGHE SOTTO TERRA, A NASCONDERLE IN BRACCIALETTI LUMINOSI O ALTRI GIOCATTOLI, FINO A INFILARLE IN OGGETTI DI MERCHANDISING E FINTI GESSI – LA STORIA DEL FAN CHE ASPETTA LA REUNION DA 15 ANNI...

«Un sacco di droga»: ecco quello che (se la notizia fosse confermata) i fan degli Oasis avrebbero cominciato a nascondere a Heaton Park a Manchester, che ospiterà cinque concerti dei fratelli Gallagher l’11, 12, 16, 19 e 20 luglio 2025 per un totale di circa 80.000 presenze previste.

A dare il messaggio sarebbe stato il centro di recupero da tossicodipendenze Providence Project, che avrebbe dichiarato al The Sun che, secondo alcuni membri della loro comunità, i fan del gruppo si sarebbero già adoperati per piazzare strategicamente le dosi per la serata. Per questo «consigliano agli organizzatori di rimanere vigili».

Le strategie applicate sarebbero diverse: dal seppellire le droghe sotto terra, a nasconderle in braccialetti luminosi o altri giocattoli, fino a infilarle in oggetti di merch e finti gessi da ossa rotte.

Paul Spanjar, direttore del centro, avrebbe dichiarato: «Che si tratti di pillole di ecstasy contaminate, infarti provocati dalla cocaina o attacchi psicotici da cannabis; la verità è che, nonostante l’uso di droghe sia percepito come relativamente sicuro e socialmente accettabile, è sempre un tiro a dadi con la morte».

"ECCO COME HO FATTO A COMPRARE I BIGLIETTI PER GLI OASIS", LA STORIA DI ANDREA

"Aspetto la reunion degli Oasis da 15 anni: da quando Liam e Noel Gallagher hanno annunciato lo scioglimento il 28 agosto del 2009, a due giorni dal concerto a Milano del tour che è stato appunto cancellato. Ora quell'attesa è stata ripagata. Nel 2025 li vedrò". Queste le parole di Andrea, un fan sfegatato dei fratelli Gallagher, che ha raccontato all'Adnkronos quella che si è rivelata - e non solo per lui - una vera 'mission impossible': ovvero, l'acquisto dei biglietti, ma anche l'impresa economica, per una delle date della tournée nel Regno Unito e in Irlanda, in programma nel 2025.

"Ero con la mia ragazza a Creta, in Grecia, quando hanno annunciato la reunion e le date", ricorda Andrea. "Il prossimo anno mi sposerò, quindi ho controllato subito quali date scegliere tra il matrimonio e il viaggio di nozze", per non rischiare uno 'scioglimento' come gli Oasis ma, in questo caso, con la futura moglie.

Ancora prima di acquistare i biglietti "ho bloccato i voli per Londra per me, la mia ragazza e per una coppia di nostri amici, in quanto abbiamo scelto di andare nella data del 26 luglio a Wembley". Dopo il grande annuncio, gli Oasis hanno pubblicato sui social la notizia sulla prevendita, ma per conquistare l'accesso bisognava rispondere a tre domande: "mi hanno chiesto 'chi era il primo batterista degli Oasis?', 'in quali date dei nuovi concerti andrai?' e 'a quanti nostri concerti hai preso parte?'.

Dopo aver risposto ai tre quesiti - spiega Andrea - ho ricevuto un link di conferma che mi ha permesso di accedere ad una sorta di riffa per poi conquistare un posto nella prevendita". Nel frattempo "mi sono iscritto a tutti i siti che da lì a poco avrebbero messo in vendita i biglietti degli Oasis". Il 30 agosto "mentre ero ai controlli di sicurezza in aeroporto per tornare in Italia, ho ricevuto la mail con il codice per il pre-sale, attivo dalle ore 20 italiane".

Ma l'aereo di Andrea ha subito un ritardo. "Sono arrivato a casa di corsa, 30 minuti mi dividevano dall'apertura della prevendita. Ricordo benissimo la mia ansia in quei momenti". Alle 20, come previsto, "si è aperto il pre-sale, davanti a me c'erano circa 6mila persone". Ma dopo il ritardo aereo, il problema con la carta di credito. "Il mio pensiero era solo uno: non riuscirò mai a prendere i biglietti.

Il sito – un miracolo – mi ha dato un'altra possibilità. Ho selezionato la scelta automatica dei posti. Alla fine sono riuscito a prendere i biglietti per la tribuna, leggermente laterali, al costo di 105 sterline ciascuno più il costo della prevendita, circa 130 euro". Appena è arriva la conferma dell'acquisto "ero l'uomo più felice del mondo". Per Andrea tanta emozione e un'unica speranza: "quel concerto si deve fare, non possono dividersi di nuovo".