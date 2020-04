LE SARDINE BENEDETTE DAL PAPA E LA CLAMOROSA BURLA DELLA ZANZARA – SANTORI SI ESALTA PER UNA TELEFONATA RICEVUTA DA BERGOGLIO A GENNAIO: ”PENSAVO A UNO SCHERZO…” - IL PUNTO È CHE QUESTA TELEFONATA È UNA FORMIDABILE BURLA ORGANIZZATA DA 'LA ZANZARA', SU RADIO 24, E MAI RIVELATA. FU UN FINTO PAPA A CHIAMARE SANTORI…

Mattia Santori, leader delle Sardine, si esalta per una telefonata ricevuta dal Santo Padre a gennaio: “E’ tanta roba, ci aveva invitato a un incontro. Pensavo a uno scherzo, ero emozionato: il suo messaggio è stato `Continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale´”.

Santori ha rivelato che il Papa lo chiamò “per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze”. “Non l’ho mai detto prima – ha detto poi – ma eravamo rimasti d’accordo per incontrarci, poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”.

Il punto è che questa telefonata è una formidabile burla organizzata da La Zanzara, su Radio 24, e mai rivelata. Fu un finto Papa a chiamare Santori per organizzare un incontro, attraverso la segreteria di Stato Vaticana. Lo scherzo non è mai stato reso noto, ma adesso è lo stesso Santori a “chiamare” la smentita: no, il Papa, non ha mai chiamato il capo delle Sardine.

