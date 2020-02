E LE SARDINE FINIRONO AD ''AMICI'' - NELLA PRIMA PUNTATA CI SARANNO MATTIA SANTORI E SOCI A PARLARE DI ODIO - LA NEW ENTRY È TOMMASO PARADISO, CHE NON SARÀ UN VERO GIURATO ''MA DIRÀ LA SUA''. CON LUI GABRY PONTE, LOREDANA BERTÈ, VANESSA INCONTRADA - 6 PUNTATE NORMALI E 4 ALL STAR, ANCHE CON AL BANO E ROMINA PER FREGARE PUBBLICO ''OVER'' ALLA CARLUCCI. SU CUI CITA DAGOSPIA. ''D'AGOSTINO MI CHIAMA SANGUINARIA? BEH…'' - FRECCIATINA ALLA D'URSO SULL'OSTENTAZIONE DEGLI ASCOLTI

Massimo Galanto per www.tvblog.it

Sta per iniziare la conferenza. Per il momento, non ci sono notizie ufficiali sul cast (niente cartella stampa per ora).

mattia santori

Inizia la conferenza. De Filippi si giustifica per il ritardo: "Non era pronto un filmato che adesso vi mostreremo".

De Filippi: "Il motivo dell'anticipo di Amici nasce da un problema di palinsesto, è stato chiesto l'anticipo della trasmissione ed è stato detto di sì. La collocazione al venerdì perché sabato c'è C'è posta per te; quando finirà C'è posta, Amici tornerà al sabato".

De Filippi: "I talent di canto quest'anno non sono andati benissimo, speriamo nella danza".

De Filippi elogia il direttore artistico Peparini: "Non vuole apparire, non sgomita, sta tutto il giorno in studio".

maria de filippi

De Filippi: "La finale avverrà dopo sei puntate, con 4 allievi. Le ultime 4 puntate richieste da Mediaset vedranno una grande festa, con un vincitore. Parteciperanno ragazzi che hanno già partecipato ad Amici o che comunque hanno già una carriera avviata. Vi prenderà parte anche il vincitore di Amici 19. Vi faccio dei nomi: Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo (secondo ad Amici 18) e Sebastian".

De Filippi sulle prime sei puntate del serale: "Non ci sono squadre, né direttori artistici; tre gironi fatti a classifica; il primo classificato del girone va alla puntate successiva, il secondo deve superare tre step, in base a televoto, giuria e Var.. I giurati sono Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più Tommaso Paradiso".

Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax ospiti della prima puntata.

tommaso paradiso foto di bacco

Luciana Littizzetto ospite comica della prima puntata. De Filippi: "Ho preso spunto da Amadeus e Fiorello; ci sarà un telefono, Luciana sarà collegata da casa, ogni volte che vuole intervenire deve telefonare; vorrei che il telefono rimanesse una costante".

Nella prima puntata parleranno "contro l'odio" Mattia Santori, Jasmine e Lorenzo del Movimento delle sardine.

In ogni puntata ci sarà qualcuno che "parlerà di valori" agli allievi.

De Filippi: "In questi ultimi sabato pomeriggio mi sono divertita a far ballare i professori, era una situazione ribaltata perché i ragazzi stavano a guardare i prof. Amici lo vince uno solo, ho pensato di fare un ribaltone al serale. Al Bano e Romina saranno protagonisti di Amici prof. Saranno gli ospiti con cui i prof. devono duettare. I prof. dovranno anche ballare con altri ospiti; ci sarà un vincitore di Amici prof, che sarà associato ad un ragazzo, al quale sarà dato qualche benefit, tipo uscire dalla casetta o andare a cena fuori. Al Bano e Romina saranno presenze fisse".

De Filippi spiega che Amici prof. sarà un momento liturgico all'interno del serale.

maria de filippi 3

De Filippi mostra un video nel quale con Conti spiegano che non c'è rivalità (nonostante Amici 19 andrà in onda nella stessa serata di La Corrida) e che tra loro c'è un rapporto fraterno. La conduttrice aggiunge: "Non c'è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono contento di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate".

De Filippi: "Siamo in ritardo, Amici doveva iniziare un mese e mezzo fa. Ho finito di registrare C'è posta per te la settimana scorsa. È la prima volta che andranno in onda due miei programmi di seguito".

De Filippi: "Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno".

De Filippi: "Il pubblico ci sarà in studio? Attendiamo disposizioni, per Roma per il momento non ci sono disposizioni da parte di Mediaset".

De Filippi: "Sono affezionata a tutti e 4 i miei programmi in onda, quello in cui fatico di più è C'è posta per te, quello che comporta una fatica diversa ma tanta è Amici. Amici è un insieme di tante cose".

Le Sardine saranno presenti solo nella prima puntata.

al bano e romina costretti ad annullare il concerto a rimini 1

De Filippi: "Ho pensato potessero essere strumentalizzati, ma loro non sono un partito politico. Mi fa piacere che abbiano detto sì ad Amici, loro non vanno in tutti i programmi. Invitare Salvini per bilanciare? Lui rappresenta un partito politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega e che avesse un messaggio sui valori, sì".

Concerti in streaming causa coronavirus. De Filippi: "Speriamo che il panico si ridimensioni. Il problema è serio, per tutti e per tutto, compresa l'economia".

Tommaso Paradiso non è giurato, ma "parlerà e dirà quel che pensa": "La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui; è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Ci sarà in tutte le puntate? Valuteremo man mano".

La giuria del serale di Amici 19 voterà anche per le puntate All Star.

Vessicchio e Cannito al Var.

De Filippi: "Non voglio che i ragazzi vivano il programma come una competizione serrata, dove vince uno e abbasso gli altri. Questa è una occasione affinché possano vivere del loro lavoro; non tutti possono permettersi di passare 7 mesi con dei professionisti, spero che i ragazzi questo lo capiscano. Una volta i cantanti venivano qui senza avere un progetto, senza avere nessuno dietro. Adesso col web e col computer usano Amici come veicolo per sentire i loro pezzi. Amici è l'unico talent non abbinato alla casa discografica, ed è una grande fortuna (non perché io ce l'abbia con le case discografiche). Ogni ragazzo è libero di scegliersi il produttore, senza che una casa discografica gli imponga i pezzi".

AL BANO E ROMINA

De Filippi: "Gli allievi di oggi sono più consapevoli e meno tonti di 20 anni. Hanno chiaro che la casa discografica non è un punto di arrivo; non c'è un ragazzo che non chieda un manager o un produttore al momento del contratto".

De Filippi: "Amici, rispetto agli altri talent o a Tu sì que vales, non è fondato sulla giuria o sui professori; è fondato sui ragazzi".

De Filippi: "I prof. ad Amici dovrebbero indirizzare i ragazzi, è normale che pian piano non abbiano l'atteggiamento severo.

Amici All Star (che non avrà un titolo tutto suo) da dove nasce? "Nasce dall'anticipo del programma e dal fatto che i ragazzi talentuosi non fossero tutti quelli della classe. Le puntate erano 9, l'idea di dare le ultime tre nasce per quello. Amici Big qualche anno fa? In quel caso i big partirono sin dall'inizio del serale, con l'eliminazione. Stavolta ci sarà un vincitore, una classifica, ma niente eliminazioni".

Maurizio Battista ospite comico fisso? De Filippi: "L'avevamo chiamato per la seconda puntata, ma lui ci ha fatto sapere che la produzione di Ballandi gli ha detto di non venire perché impegnato a fare altro in Rai"

Canale 5 mi ha dato aspettative di ascolti per le puntate di Amici al venerdì? De Filippi: "Mediaset ha detto grazie e nient'altro. In questo caso era giusto dire grazie e basta".

Fiorello? È uomo Rai, ma se telefona sono pazza di gioia, ma anche se chiamasse Celentano lo sarei.

Massimo Ranieri ad Amici 19? De Filippi: "Chi, il giornale della casa, si è sbagliato stavolta".

Sanremo con la Ferilli: "Io con lei lo farei subito. Se Amadeus dovesse chiamarci, io lo farei subito. Lei avrebbe problemi, non io".

PEPPE VESSICCHIO

De Filippi annuncia che nelle ultime tre puntate di Amici, quelle con i Big, "ci sarà Michele Bravi".

De Filippi spiega che non ci sono più le due casette per gli allievi e che non ci saranno i filmatini di uno contro l'altro.

De Filippi: "L'assenza dei direttori artistici è un bene per gli allievi, così non possono nascondersi dietro di loro".

De Filippi: "La fregatura della diretta è che non sai mai l'orario di partenza. Striscia durante la settimana si allunga, l'unica cosa che posso togliere, per chiudere prima, è Amici Prof.".

I ragazzi canteranno i loro pezzi e le cover, scelte dalla produzione con i singoli allievi.

Su Vanessa Incontrada giurata: "Mi è sempre piaciuta, ho seguito anche il suo programma in Rai, mi è piaciuto il suo monologo. L'idea di coinvolgerla era di tanti anni fa, quest'anno gliel'ho proposto".

La querelle tra Carlucci e Amici Celebrities: "Ho letto quello che avete letto voi, quello che ha pubblicato Dagospia. Non ha scritto direttamente a Fascino, ma agli avvocati di Mediaset. Gli avvocati di Milly hanno scritto a quelli di Mediaset. Non è diffida? Lei lo sa meglio di tutti noi, visto che si è rivolta agli avvocati".

De Filippi: "Non ho mai avuto l'ossessione dei social, non ho mai pensato di fare trasmissioni che andassero forte sui social, non ho mai chiesto e mai lo farò di spingere i contenuti social dei miei programmi. Non mi vanto mai di quanto è social un mio programma; non mi appartiene. Noi cerchiamo di fare programmi ben fatti, punto. Non ho mai segnalato i picchi, non ho mai parlato di ascolti in una delle mie puntate. Forse ho sbagliato a non menare qualcuno che pubblica le curva (e guarda l'ufficio stampa Betti Soldati, Ndr), ma ogni domenica mattina la chiamo per dirle 'Betti, basta'. Betti la perdono quando pubblica la nerona, le voglio bene, lavora con me da 20 anni, ma la nerona anche no. La curva per me è solo uno strumento di lavoro".

De Filippi: "Io sanguinaria? Lo scrive Roberto D'Agostino, lui sa fare il suo mestiere lo stimo".

michele bravi 9

De Filippi: "Le case discografiche prima snobbano i talent perché la fase di talent lo facevano loro; poi non hanno più avuto soldi e si sono accorti dei talent. Ex talenti classificati bassi a Sanremo? Dipende dal regolamento".

De Filippi dice di non riuscire a scegliere chi tra i suoi ex allievi abbia preferito all'ultimo Sanremo.

Crisi di X Factor e altri talent? De Filippi: "Può dipendere dal casting, dal web e dal fatto che i talent siano tanti".

La musica di Fai rumore di Diodato è scritta da un ex di Amici. De Filippi: "Sì, alcuni sono diventati autori o produttori".

Maria De Filippi ricostruisce quanto avvenuto con la Carlucci l'anno scorso: "Milly mi ha invitato a Ballando? Io non avevo ricevuto alcun invito, lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo. Non era mai arrivato un invito. Sono stata io a telefonare a Millu e lei a rispondere, sono stata io a dirle mi dicono di Ballando con le stelle, non ho ricevuta nessuna telefonata, per questo non ho mai ricevuto. Telefonata in diretta con Conti durante La Corrida? Non credo, ma potrei fare la concorrente. Comunque con Carlo non ho lo stesso rapporto che con Milly, direi una stronxata".

De Filippi: "Anche io ho dei gusti televisivi, ma ho scelto di non dirli, Io alcuni programmi li chiuderei, così come alcuni chiuderebbero i miei".

milly carlucci

De Filippi: "Mio marito è il mio maestro, non l'ho superato; ha capacità sicuramente superiori alle mie. Io lavoro tanto sul mio programma, ma sono aiutata dal programma. Maurizio Costanzo è già un titolo, mentre Maria De Filippi show non lo vedrete mai".

Peparini: "I miei quadri in diretta? Anche quando registravamo, era sempre come se fossimo in diretta, senza fermarci. La nostra squadra tecnica ce la invidiano in tutto il mondo".

De Filippi: "20 anni fa i ragazzi senza smartphone vivevano meglio, oggi fanno tanta fatica, perché non riescono a non guardare quello che dicono di loro. Leggono solo i commenti negativi, ci piangono, ci soffrono, si deprimono, pensano di smettere di fare quello che sognano. Arrivano a prendere ansiolitici, a chiederli, a decidere di non cantare e ballare più".

De Filippi: "Più volte ho spiegato ai ragazzi che spesso dietro ai commenti cattivi sui social ci sono ragazzini che neanche sanno il male che procurano".

De Filippi: "Usano lo smartphone per sapere cosa dicono uno dell'altro, non per scoprire mondi nuovi".

De Filippi: "Irama quando è venuto qui come allievo aveva un accordo con la Warner, chiesi alla casa discografica di rompere l'accordo. Gli chiesero una penale di 100 mila euro. Ho un rapporto di stima con Alboni, chiedendo di lasciar andare il ragazzo. Alboni ha rotto il contratto, chiedendo però l'opportunità di potergli parlare prima della fine del programma. Poi si sono chiariti ed è rientrato nell'etichetta. Non è stato l'unico caso, quest'anno stessa cosa con Nyv e la Sugar con cui aveva fatto Sanremo Giovani".

De Filippi: "Gaia l'anno scorso è venuta ai casting, ma non è stata presa. Non aveva una identità musicale precisa, ma solo un pezzo. Quest'anno è tornata con un produttore, 7 pezzi e una identità musicale precisa".

Richieste Sony e Warner per Gaia. Universal, Sony e Warner per Jacopo. De Filippi: "I cantanti potranno uscire con un Ep durante il serale, ma ho chiesto che uscissero tutti nella stessa settimana".

De Filippi: "I singoli produttori portano i ragazzi ad Amici, non le case discografiche".

De Filippi si appella a TvBlog e alla stampa in generale: "Non inneschiamo un dialogo continuo di confronto con Ballando con le stelle, io non ne posso più. Cercate di misurare le parole, come ho fatto io".

gaia gozzi 1

Nessuno di Mediaset è presente alla conferenza stampa. De Filippi: "Sinceramente non penso che se ci sono loro conto, se non ci sono loro, invece, non conto un cazzo. Se conto o meno me lo dico da sola davanti allo specchio ogni mattina. Ho imparato ad accettare me stessa, i miei pregi e i miei limiti non me li cambia una presenza del direttore di rete o di qualcun altro. Ho un buon rapporto con la dirigenza Mediaset, un rapporto di fiducia. Con Pier Silvio Berlusconi ho un rapporto di stra-fiducia. L'unico motivo per cui ho accettato di anticipare di un mese e mezzo il serale è che la richiesta arriva da Pier Silvio, che è sempre stata una persona netta, anche dicendomi dei noi. È sempre stato riservato, non è presenzialista, il fatto che non sia qui nessuno di Mediaset, - perché non possono esserci - non mi dà nessun problema".