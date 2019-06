SARÒ FRANCA – LA LEOSINI A “RADIO CAPITAL” TORNA SULLE BORDATE DELLA SCIARELLI PER L’INTERVISTA A CIONTOLI: “NON LA COMMENTO. A PARTE IL FATTO CHE NON SI CAPISCE MAI QUELLO CHE PENSO, IO SONO FAVOREVOLE AD UN SOLO ELEMENTO: LA VERITÀ” – “I LEOSINERS MI DANNO UNA FORZA CHE NON AVETE IDEA. SOPRATTUTTO MI DÀ SODDISFAZIONE ESSERE AMATA TANTO DAI RAGAZZI” – DOMENICA E MARTEDÌ TORNA “STORIE MALEDETTE”

2 – LEOSINI A RADIO CAPITAL

Da “Radio Capital”

Franca Leosini torna domenica 30 giugno e martedì 2 luglio con “Storie maledette” sull’omicidio Vannini. Ma a Federica Sciarelli non va giù che Antonio Ciontoli, condannato a 5 anni per la morte del giovane, parli con lei e non con “Chi l’ha visto”.

“Io non commento Federica Sciarelli. A parte il fatto che non si capisce mai quello che penso, io sono favorevole ad un solo elemento: la verità. E’ l’unico obiettivo che tento di raggiungere nelle tante storie maledette che ho costruito. Io cerco in tutti i modi di non far capire mai il mio pensiero, studio gli atti del processo.”

“Storie Maledette” va avanti dal ‘94, come Silvio Berlusconi…

“Che non ho mai incontrato. Nella mia lunga carriera ho intervistato tante persone che hanno commesso un crimine. Non entriamo in un terreno scivoloso.”

Fiera dell’esercito dei leosiners che la seguono da anni in tantissimi?

“Una forza che non avete idea. Andare in un supermercato e uscire senza aver comprato neanche un pomodoro perché ho fatto solo selfie per me è un motivo di grande soddisfazione. Soprattutto di essere amata tanto dai ragazzi.”

Intervista di Radio Capital – Ilaria Iacoboni e Antonio Iovane

