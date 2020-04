SARÒ FRANCO – I CONSIGLI DI TRENTALANCE SUL SESSO IN QUARANTENA PER IL SITO DI “ESCORT ADVISOR: “LE DONNE SONO AVVANTAGGIATE PERCHÉ HANNO PIÙ SEX TOYS PER MASTURBARSI. IL SESSO A DUE DEVE ESSERE DESTABILIZZANTE ALTRIMENTI C’È QUALCOSA CHE NON VA” – “DOPO QUESTO PERIODO DI EMERGENZA CI SARÀ UN GRANDE INCREMENTO DI RICHIESTE DO ESCORT PERCHÉ I SINGLE AVRANNO PIÙ DIFFICOLTÀ NELL’APPROCCIO” – VIDEO + FOTOGALLERY

1 – FRANCO TRENTALANCE: QUANDO L’EMERGENZA FINIRÀ TANTI SINGLE CERCHERANNO LE ESCORT

Da “Radio Cusano Campus”

trentalance

Franco Trentalance, ex porno attore, coach e scrittore interviene su Radio Cusano ai microfoni di Arianna Caramanti per parlare di sesso in solitaria e di tanto altro.

Sul sesso fai da te

FRANCO TRENTALANCE SU ESCORT ADVISOR

“Sto dando alcuni suggerimenti sul sito Escort Advisor attraverso dei video in cui spiego l’importanza della sessualità anche in questo periodo di quarantena. Ho sempre considerato la masturbazione come parte integrante anche del rapporto sessuale tradizionale infatti non è un’attività di ripiego ma complementare al sesso: conoscete un campione sportivo che gioca solo le partite? No, i campioni si allenano anche perché devono arrivare preparati al match.

FRANCO TRENTALANCE SU ESCORT ADVISOR chiara martini . escort advisor 8

Le donne sono avvantaggiate nella masturbazione perché hanno più sex toys da utilizzare da sole anche se questi non sono indispensabili per essere appagati! Io ad esempio mi alleno da tutta la vita e ho sei buoni risultati! Il sesso a due invece deve essere destabilizzante anche in questi giorni e di qualità altrimenti c’è qualcosa che non va nella coppia, troppa rilassatezza: di questo e di tante altre tematiche serie sulla tensione positiva ne parlo nel mio nuovo libro che sto scrivendo proprio in questo periodo! Dopo questo periodo di emergenza ci sarà un grande incremento di richieste di escort perché i single avranno più difficoltà nell’approccio!”

il video della canzone di pupo e cruciani per escort advisor 6

Sulla politica

franco trentalance 3

“Se non fosse per la classe politica che mi fa innervosire ogni giorno, passerei delle ottime giornate chiuso in casa in questi giorni, leggo, studio… Mi fanno arrabbiare gli esponenti della politica odierna perché l’opposizione non è una vera opposizione e il Governo mi sembra abbia poche idee e confuse, c’è poco da stare allegri. Se le attività sono in crisi profonda dopo due mesi di chiusura probabilmente c’è qualcosa che non va a monte: attività che sono aperte da anni e che vanno in crisi per due mesi di chiusura evidenzia che tutto il sistema burocratico e di tassazione a monte non va poiché il sistema non ti consente nemmeno di mettere da parte due soldi, si lavora solo per pagare le spese.”

Sulla televisione

franco trentalance 2 chiara martini . escort advisor

“Non farei mai il Grande Fratello Vip perché mi sembra una gabbia di galline e di tacchini. Fabio Testi ad esempio mi sembra un uomo di spessore ma allora mi chiedo perché abbia partecipato al Gf Vip, che bisogno ne aveva?! Un attore che ha settantanni e ha lavorato tutta una vita ha bisogno davvero dei soldi del Gf Vip? Non credo sia un reality che ti insegni qualcosa anzi credo sia un programma che aggiunga tristezza alla vita, senza alcun tipo di stimolo mentale!”

EX PORNODIVO TRENTALANCE: I CONSIGLI PER IL SESSO AI TEMPI DEL COVID

Laura Carcano per LaPresse

franco trentalance e romina falconi chiara martini . escort advisor 4

Arrivano i consigli dell'ex pornostar Franco Trentalance sulla sessualità ai tempi del coronavirus. Il contributo dell'ex divo a luci rosse è pubblicato sul web, su "Le Cronache di Escort Advisor", il nuovo spazio di condivisione di racconti di sesso e di vita ai tempi del Covid 19 Escort Advisor, il sito di recensioni di escort attivo a livello europeo, con oltre 2 milioni di utenti mensili solo in Italia.

L'expornodivo internazionale, attore, coach e scrittore, ha deciso di dare dei suggerimenti nella rubrica settimanale di Escort Advisor, su come vivere la sessualità a coloro che sono chiusi in casa in questo periodo di lockdown e anche per quello subito dopo l'atteso "sblocco".

Il capitolo che lancia l'iniziativa, riguarda il "Sesso Fai da Te". Ma si proseguirà con un contenuto a settimana per analizzare anche altri temi come il "Sesso tra coppie", la "Seduzione" e "Quella sbagliata", una raccolta di esempi di incontri non proprio ben riusciti.

franco trentalance 1 chiara martini . escort advisor

"Gli utenti possono interagire con i contenuti e gli ospiti su ogni singola "cronaca" come in un forum , o meglio ancora, un social network, in un momento in cui non c'è la possibilità di incontrare le sex workers e ci sono meno opportunità di esprimersi come sempre tramite le recensioni (oltre 80.000 raccolte solo nel 2019)", spiega Escort Advisor.

chiara martini . escort advisor 6

chiara martini . escort advisor 12

Nelle "Cronache di Escort Advisor", accanto ai volti più noti, anche le professioniste del sesso a pagamento, i loro clienti e gli utenti del sito dicono la loro su come si sono adattati a questa situazione. Una sorta di Playboy moderno che offre anche contenuti diversificati, come negli anni '60 in cui nella rivista vicino a sensuali modelle, erano affiancati scritti di Truman Capote o Arthur Miller. Mike Morra, il fondatore di Escort Advisor, diventa così un novello Hugh Hefner e ancora una volta "sfida i benpensanti creando uno spazio di libertà creativa".Per Mike Morra, Ceo di Escort Advisor il progetto "sottolinea la natura stessa del sito: provocare e andare controcorrente. Per distinguerci ancora di più dalle bacheche di annunci che anche ora si limitano a stare lì immobili a offrire una vetrina di visibilità per ragazze che non possono lavorare e clienti che non possono uscire, come se nulla fosse cambiato". "Noi invece - dichiara - vogliamo stare vicino a escort e utenti, fornendo uno spazio per esprimersi. In più, in un momento come questo, di forte limitazione della libertà personale e di incertezza legata al virus, serve proprio un luogo dove dire la propria senza censure". "Le Cronache di Escort Advisor sono un contenitore che accoglie tutti e a cui tutti possono partecipare per condividere esperienze, sensazioni e commenti, e confrontarsi senza censura e sotto i dettami del politicamente corretto. Non solo intrattenimento, ma anche cultura e informazione, grazie ai contributi esterni di esperti dal mondo della letteratura e della scienza", sottolineano da Escort Advisor, annunciando che il migliore racconto scritto dagli utenti riceverà un "pacco delle meraviglie".

