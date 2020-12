SASSONE GOSSIP - DOPO FINTE MARCHESE E CONTESSE CONTESTATE, ENTRANO DUE VERI ARISTOCRATICI AL ''GF VIP'': SAMANTHA DE GRENET E FILIPPO NARDI, LONTANI CUGINI - LA SHOWGIRL IN PASSATO SPIAGGATA SULL''ISOLA DEI FAMOSI' HA UN ALBERO GENEALOGICO DA FAR INCROCIARE GLI OCCHI, E IL TOSCO-BRITANNICO PHILIP NERI JOHN FLACCOMIO NARDI DEI È FIGLIO DI CONTI E NIPOTE DI MARCHESI

Gabriella Sassone per Dagospia

samantha de grenet

Fermi tutti! Respirate e prendete fiato. Samantha de Grenet e Filippo Nardi sono imparentati. Sono cugini. Alla lontanissima, ma pur sempre cugini. Forse neanche loro lo sanno ancora (e tantomeno Alfonso Signorini) a meno che non abbiano spulciato bene i relativi alberi genealogici come fanno gli esperti di araldica. Ah, ma voi vi chiederete chi sono Samantha e Filippo? Due dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, pronti ad entrare in casa venerdì per riattizzare l’atmosfera e portare gocce di sangue blu dopo l’uscita della nostra adorata contessa Patrizia de Blanck, sempre battagliera e col “Vaffa” pronto pure a 80 anni.

E già, in mezzo a marchese tarocche, principesse sul pisello, duchesse di cartone e principi di plastica, conti ed esperti araldici per identificazione personale, showgirl per mancanza di show e opinionisti senza opinioni che popolano i terribili salotti tv, approda ora al GfVip una nobile vera e a tutti gli effetti: Samantha de Grenet. Sì perché la bella showgirl già spiaggiatasi sull’Isola dei Famosi ha realmente sangue blu a scorrerle a flotte nelle vene e porta legittimamente il titolo di “nobile dei baroni”.

filippo nardi 20 anni fa

Sua nonna paterna infatti, Donna Amalia di Sangro, principessa di Fondi, figlia del principe Don Oderisio e di Giuseppina dei conti Viti, ottenne l’elevazione al titolo di Baronessa di Itri con regie lettere patenti del 24 agosto 1911, titolo dichiarato trasmissibile alla sua discendenza legittima e naturale per linea ed ordine di primogenitura maschile. La principessa Amalia sposò Ugo de Grenet, di antica famiglia nobile francese, tenente di vascello, figlio di Mario e di donna Laura Gaetani dell’Aquila d’Aragona dei principi di Piedimonte, dal quale ebbe Oderisio de Grenet, attuale barone, e Mario, secondogenito e padre di Samantha.

Una famiglia colta e perbene quella dei de Grenet che non ostenta il proprio lignaggio (Samantha non si è mai vantata del suo titolo e delle sue discendenze, ne ha parlato solo recentemente in tv) ma che ne conserva la memoria e la tradizione in ambito intimo e privato e che è stata pubblicata, in tutta la sua genealogia, nella XXXIII edizione dell’Annuario della Nobiltà Italiana (2015-2020), la monumentale pubblicazione periodica diretta da tanti anni dal mitologico Andrea Borella.

stemma de grenet

Attraverso i principi di Sangro e i principi Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nonna e bisnonna di Samantha, la de Grenet è parente, o discendente, di tutte le più illustri famiglie nobili napoletane come i principi Caracciolo, i Capece Minutolo, i duchi d’Acquaviva (solo per nominarne alcune). I titoli nobiliari esatti della famiglia de Grenet sono Barone di Itri, Campo di Mele, Lenola, Monticelli, Sperlonga e Oppido, trasmissibile da maschio primogenito a maschio da Donna Amalia di Sangro (nonna paterna di Samantha), che ottenne di trasmettere tali titoli nobiliari con Regie Lettere Patenti del Re d’Italia del 24 agosto 1911, per linea ed ordine di primogenitura maschile.

filippo nardi

Donna Amalia di Sangro sposò a Napoli il 2 ottobre 1934 Ugo de Grenet, nobile di origine francese, la cui famiglia si trasferì nel Regno delle Due Sicilie con Carlo de Grenet (nato a Vienna il 17 maggio 1801), generale di brigata borbonico, medaglia d’oro nel 1849, commendatore dell’Ordine di Francesco I, cavaliere di San Stanislao di Russia, ufficiale dell’Ordine di San Giorgio della Riunione, cavaliere dell’Ordine di San Ferdinando e di quello del Merito. Morì a Napoli il 27 dicembre 1862, dove aveva sposato la nobile Maria Irene Jauch e dalla quale ebbe tre figli, tra cui Francesco Enrico de Grenet (nato a Napoli il 24 giugno 1846) Vice Ammiraglio della flotta navale del Regno d’Italia, direttore generale del Regio Arsenale di Napoli, Presidente del Consiglio superiore di Marina dall’aprile 1910. Fu anche Senatore del Regno, gran cordone della Corona d’Italia, gran cordone dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e trisnonno paterno di Samantha. Dalla moglie, la nobile donna Francesca dei baroni Impellizzeri di San Giacomo ebbe due figli: il secondogenito fu Mario Ciro de Grenet (nato il 6 settembre 1883), bisnonno di Samantha, che divenne colonnello delle armi navali.

filippo nardi copia

Ebbe due croci di guerra, fu cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro e cavaliere della Corona d’Italia. Sposò il 16 gennaio 1909 a Napoli la nobile Laura Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nata l’8 ottobre 1887 a Napoli, figlia del conte Onorato e di Donna Caterina del Tufo dei principi di Ischitella. Da lei ebbe due figli: Enrico e Ugo. Ugo de Grenet, nonno di Samantha, sposò Donna Amalia di Sangro di Itri, Campo di Mele, Lenola, Monticelli, Sperlonga e Oppido, VII Principessa di Fondi, X Principessa di Gesualdo, VIII Principessa di Striano, VIII Principessa di Palazzo San Gervasio, XV Marchesa di San Lucido, IX Marchesa di Santo Stefano, X Marchesa di Genzano, Baronessa di Itri, Campo di Mele, Lenola, Monticelli, Sperlonga e Oppido. I titoli di Barone di Itri, Campo di Mele, Lenola, Monticelli, Sperlonga e Oppido sono oggi portati dallo zio paterno di Samantha.

Al nostro fido Borella abbiamo anche chiesto lumi su Filippo Nardi, anche lui carne da reality già ben rodata, nato a Londra il 30 maggio 1969, che spesso ha detto di essere conte. Innanzitutto bisogna dire che il suo vero nome completo nome è Philip Neri John Flaccomio Nardi Dei, figlio di Neri Flaccomio Nardi Dei e di Carol Mills.

samantha de grenet

Abbiamo così scoperto che i nonni di Filippo furono Sergio Flaccomio e Antonietta dei marchesi Rosselli Del Turco; quest’ultima però sposò in secondi voti, dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del suo precedente matrimonio col Flaccomio, il nobile Nardo Nardi Dei, patrizio di Siena, che affiliò come figli propri i bambini avuti da sua moglie Antonietta Del Turco dal precedente matrimonio col Flaccomio, e ai quali concesse l’aggiunta del proprio cognome (nasce così il cognome “Flaccomio Nardi Dei” che è appunto il vero cognome di Filippo Nardi).

Purtroppo però, ci viene spiegato che i titoli nobiliari, salvo rarissime eccezioni, non si trasmettono ai figli adottivi né agli affiliati e quindi Filippo Nardi, seppur è vero, anzi verissimo, che ha nelle vene anche sangue blu per via femminile (marchesi Rosselli Del Turco e, attraverso quelli parentele con i marchesi Gondi, i marchesi Bargagli ed i famosi conti Piccolomini), non può dirsi nobile, né tantomeno conte.

samantha de grenet con il figlio

Detto ciò, alla fine della fiera, Filippo Nardi e Samantha de Grenet sono lontanissimi parenti: la famiglia dei principi Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ai quali appartiene la nonna di Samantha dei baroni de Grenet, e la famiglia dei marchesi Rosselli Del Turco, famiglia della nonna di Filippo Nardi, sono fra loro imparentate, rendendo Filippo e Samantha lontani cugini. E beccateve questo scoop blasonato!

stemma nardi dei filippo nardi andrea borella

