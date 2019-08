PER SAVIANO IL DESTINO DI SALVINI E’ IN CARCERE? DIEGO FUSARO LO RINTUZZA: “COSÌ SERMONEGGIÒ IL BARDO COSMOPOLITA DAL SUO SONTUOSO ATTICO DI NUOVA YORK, CON IL CAPPELLO TRIPUNTE DA GIULLARE COLLOCATO SUL CAPO, SEMPRE INTENTO A DIFENDERE GLI INTERESSI DEL PADRONATO COSMOPOLITICO DEI PORTI APERTI E DEL LIBERO PROFITTO COSMOPOLITA…”

diego fusaro

Da www.liberoquotidiano.it

"Un cappello da giullare". Diego Fusaro commenta il violentissimo post su Twitter di Roberto Saviano, secondo cui "il destino di Salvini è il carcere". Si parla di Open Arms e migranti, tema caldissimo e sensibile. Fusaro da tempo va ricordando a tutti, soprattutto alla sinistra, come la politica dei "porti aperti" non sia un esempio di umanità ma, al contrario, il viatico per un'esistenza di emarginazione e sfruttamento in cui le vittime sono gli stessi "salvati".

Ma certi commentatori non lo capiscono, o fingono di ignorare il problema di fondo. E così "il bardo cosmopolita dal suo sontuoso attico di Nuova York", ironizza Fusaro, anziché difendere i migranti e gli sfruttati finisce per difendere "gli interessi del padronato cosmopolitico dei porti aperti e del libero profitto cosmopolita".

IL TWEET DI ROBERTO SAVIANO CHE PROFETIZZA IL CARCERE PER SALVINI

IL TWEET DI DIEGO FUSARO SU SAVIANO

Così sermoneggiò il bardo cosmopolita dal suo sontuoso attico di Nuova York, con il cappello tripunte da giullare collocato sul capo, sempre intento a difendere gli interessi del padronato cosmopolitico dei porti aperti e del libero profitto cosmopolita.

IL TWEET DI ROBERTO SAVIANO SU SALVINI

I 134 migranti a bordo della #OpenArms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il #MinistroDellaMalaVita. Ma il destino di Salvini è il carcere, e questo lo sta capendo anche lui; basterà che si spengano le luci.

roberto saviano contro matteo salvini

“IL DESTINO DI SALVINI È IL CARCERE E QUESTO LO STA CAPENDO ANCHE LUI” - ROBERTO SAVIANO SFODERA LA SUA CORTESIA ISTITUZIONALE PER RANDELLARE IL LEGHISTA: “I 134 MIGRANTI A BORDO DELLA OPEN ARMS, DOPO ESSERE STATI OSTAGGIO DEI BANDITI LIBICI, ORA LO SONO DEL BANDITO POLITICO MATTEO SALVINI, IL MINISTRO DELLA MALAVITA…”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-destino-salvini-carcere-questo-sta-capendo-211406.htm

SAVIANO SALVINI