CALENDA, SE VUOI ANDARE VAI - PER L'ENNESIMA VOLTA L’EX MINISTRO MINACCIA SU TWITTER DI USCIRE DAL PARTITO DEMOCRATICO IN CASO DI INTESA CON IL M5S: "LA POLITICA DELLE GIRAVOLTE HA DISTRUTTO LA CREDIBILITA' DELLA POLITICA" - MA “LO SPERMATOZOO D’ORO DEI PARIOLI” (COPY FULVIO ABBATE) LO SA CHE LA SUA PRESENZA NEL PARTITO NON SPOSTA MASSE DI VOTI?