SBROCCATA TRA PESI "MASSIMI" - MASSIMO CACCIARI A "ZONA BIANCA" ATTACCA IL GREEN PASS MENTRE MASSIMO GALLI GLI RIDE IN FACCIA - IL FILOSOFO: "C'È UN'INVOLUZIONE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA. L'ITALIA NON PUÒ ANDARE AVANTI A COLPI DI STATO D'EMERGENZA. LO CAPISCE O NO?". L'INFETTIVOLOGO SI LIMITA A SORRIDERE MA IL SUO "RIVALE" NON LA PRENDE BENE… - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Massimo Cacciari si infuria sulla questione dello stato di emergenza e Massimo Galli sorride in diretta tv: è quanto successo ieri sera a Zona Bianca su Rete 4. Chiamato a dire la sua sulla situazione Covid in Italia con le relative misure su restrizioni e Green pass, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha dichiarato: "C'è un'involuzione della nostra democrazia. Non c'è un pericolo totalitario. Ma l'Italia non può andare avanti a colpi di stato d'emergenza". Nel frattempo l'infettivologo del Sacco di Milano, inquadrato dalle telecamere, ha sorriso per esprimere il proprio dissenso.

E proprio l'espressione apparsa sul viso di Galli non è stata apprezzata dai telespettatori che in quel momento erano davanti alla televisione. Un utente su Twitter ha scritto: "Galli che ride, con aria di sufficienza, mentre parla Cacciari, è qualcosa di abominevole. L’ignoranza ha diversi volti, uno è quello della categoria dei medici spocchiosi", qualcun altro invece: "Galli mi ricorda quelli che non sanno come controbattere a una discussione sui social e mettono l'emoticon della faccina che ride, perché non sanno che altro fare".

In ogni caso, Cacciari è stato molto chiaro nell'esprimere il proprio pensiero: "Io parlo di questioni che riguardano la Costituzione e l’ordinamento giuridico. Non è possibile, neppure in base alla nostra Costituzione, procedere per la quinta volta attraverso stati d’emergenza senza stabilire in base a quali criteri questi stessi stati di eccezione vengano dichiarati. È pericolosissimo procedere in questo modo senza consapevolezza e senza un fine preciso".

Secondo il filosofo, infatti, bisognerebbe "determinare per legge i casi per cui si stabilisce uno stato d’emergenza". E dunque, rivolgendosi a Galli: "Una democrazia non può andare avanti a stati di emergenza, lo capisce o no?". Super-Cacciari

