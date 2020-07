DOPO UN PO' DI BLA BLA (“SALVINI? SIAMO STATI INGOMBRANTI L’UNO PER L’ALTRA”), ALLA FINE ELISA ISOARDI TIRA FUORI LA VERITA': "SEXY? IO MI SENTO UOMO..." - “ADORO COLETTA (COME NO), MA QUALCHE ORA BUIA ME L’HA FATTA PASSARE. SONO STATE DUE SETTIMANE DI TERRORE, IN CUI NON SAPEVO CHE FINE AVREI FATTO” – “NON SONO UNA TIPINA SEMPLICE, SERVE GRANDE INTELLIGENZA PER STARMI ACCANTO. HANNO PROVATO A DISTRUGGERMI IN TUTTI I MODI”