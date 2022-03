BORN TO BE ABRAHAM: LA ROMA SUPERA 1-0 L’ATALANTA E L’AGGANCIA MOMENTANEAMENTE AL 5° POSTO (GASP HA UNA PARTITA IN MENO) GRAZIE A UNA RETE DEL CENTRAVANTONE INGLESE SU ASSIST DI ZANIOLO: E’ IL VENTESIMO CENTRO STAGIONALE PER ABRAHAM – PRIMO TEMPO SONTUOSO DI ZALEWSKI CHE POI ESCE PER INFORTUNIO. E’ LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER FOTI, IL VICE DI MOURINHO CHE HA SOSTITUITO LO SPECIAL SQUALIFICATO IN PANCHINA - SI TORNA A PARLARE DEL RITORNO IN SOCIETA' DI TOTTI (PRESENTE IN TRIBUNA CON IL FIGLIO MENTRE NOEMI ERA A 60 METRI DA LUI CON LE AMICHE)