SCAZZ AND FURIOUS – SAPETE QUANT’È COSTATO L'ULTIMO “FAST AND FURIOUS”? 340 MILIONI DI DOLLARI – GLI SCAZZI TRA VIN DIESEL E THE ROCK E LA SOSTITUZIONE IN CORSA DEL REGISTA HANNO FATTO LIEVITARE I COSTI DI PRODUZIONE DEL DECIMO CAPITOLO DELLA SAGA – IL FILM PRECEDENTE DELLA SERIE ERA COSTATO “SOLO” 200 MILIONI – SE LA CIFRA VENISSE CONFERMATA, “FAST X” SAREBBE IL QUARTO FILM PIÙ COSTOSO MAI REALIZZATO NELLA STORIA DEL CINEMA, PRIMA DI LUI SOLO…

Davode Cantire per www.cinema.everyeye.it

fast x 3

Con gli anni la saga di Fast and Furious è diventata una macchina sforna blockbuster per la Universal e giustamente lo studio cinematografico ha fatto leva su questo successo aumentando sempre di più il budget a ogni nuova uscita. Per il gran finale si opterà addirittura per una divisone in due film, con Fast and Furious 10 in arrivo nel 2023.

La produzione di Fast X non è iniziata in maniera serena: ricordiamo i dissidi tra Vin Diesel e The Rock che hanno convinto quest'ultimo a non partecipare alla conclusione della saga; più il successivo abbandono di Justin Lin come regista (rimarrà comunque come produttore esecutivo) e la sua sostituzione con Louis Leterrier.

fast x 5

Secondo un articolo di The Wrap, anche a causa di questi inconvenienti il budget di Fast X sarebbe lievitato fino alla cifra folle di 340 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 100% rispetto al budget del film precedente, Fast and Furious 9, che era costato intorno ai 200 milioni.

Se questa cifra dovesse essere confermata, Fast X sarebbe il quarto film più costoso mai realizzato nella storia del cinema, superato solo da Avengers: Endgame (356 milioni di dollari), Avengers: Age of Ultron (365 milioni di dollari) e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (379 milioni di dollari).

fast x 6

Fast X vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker e Scott Eastwood. Tra i nuovi membri del cast figurano anche Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson. La pellicola uscirà l'anno prossimo, dopo essere stata precedentemente posticipata di un mese: la data definitiva è il 19 maggio 2023.

A proposito del cambio di regia con Leterrier, Michelle Rodriguez aveva dichiarato: "È arrivato con tutta questa energia. Era da molto tempo che in Fast and Furious non c'era una cosa del genere: qualcuno entusiasta e che è un vero fan che vuole davvero portare il film in posti in cui non è mai andato prima. Lo facciamo da 20 anni. Dopo tutto questo tempo, ti stanchi e dimentichi il motivo per cui lo fai, finché non arriva un regista come Louis e ti ricorda: 'È bellissimo. Andiamo a fare magie'. Siamo così fortunati ad averlo".

fast x 4 fast x 7