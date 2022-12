7 dic 2022 13:58

SCAZZI DI CARTA – “L’ESPRESSO” REPLICA A GIULIA POMPILI, LA GIORNALISTA DEL “FOGLIO” CHE AVEVA ACCUSATO IL SETTIMANALE DI IERVOLINO DI AVER SPACCIATO PER “ESCLUSIVA” UN’INCHIESTA SULLA POLIZIA CINESE IN ITALIA: “CONFERMIAMO DI AVER AVUTO ACCESSO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA A DOCUMENTI CONDIVISI CON ALTRE DUE TESTATE INTERNAZIONALI. PER QUESTO ABBIAMO RITENUTO CORRETTO CITARLE”. MA IL SETTIMANALE NON DICE CHE “LE MONDE” HA CHIESTO DI CANCELLARE I RIFERIMENTI AL GIORNALE FRANCESE DALL’ARTICOLO – “L’ESPRESSO HA UNA TRADIZIONE NEL GIORNALISMO D’INCHIESTA”. SÌ, E ANCHE UNA LUNGA TRADIZIONE NEL PRENDERE GRANCHI…