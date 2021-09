7 set 2021 12:27

SCAZZI AL MASSIMO - A “QUARTA REPUBBLICA” MASSIMO FINI DIFENDE COME AL SOLITO I TALEBANI: "ASPETTIAMO A GIUDICARLI. NOI PER 20 ANNI ABBIAMO BOMBARDATO L'AFGHANISTAN”. TONI CAPUOZZO LO RANDELLA: “SONO DEGLI INTERPRETI ESTREMISTI DI UNA CULTURA E DI UNA RELIGIONE. IN QUESTI ANNI DI AMERICANI NON È CHE LE DONNE SI SONO LIBERAMENTE TOLTE IL BURQA, ANCHE SENZA TALEBANI…”