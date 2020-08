SCAZZI A PUNTATE - DOPO DIECI ANNI, IL DELITTO AVETRANA DIVENTA UN SERIE TV: C’È IL PROGETTO DI REALIZZARE UNA FICTION SULLA RAGAZZINA DI 15 ANNI UCCISA E SEPOLTA IN UN POZZO - IL RISCHIO CHE LA TRAGEDIA DI SARAH VENGA ANCORA UNA VOLTA SPETTACOLARIZZATA È ALTISSIMO. CERTO, LA SERIE AVRÀ SUCCESSO PERCHÉ RISUCCHIERÀ NUOVAMENTE NEL VORTICE DI MORBOSA CURIOSITÀ TUTTI QUELLI CHE HANNO SEGUITO IL CASO…

Lucia Esposito per "Libero Quotidiano"

Il 26 agosto del 2010 una ragazza di 15 anni, Sarah Scazzi, sparisce da Avetrana, un paese del tarantino fino a quel momento sconosciuto ai più. In pochi giorni Avetrana si trasforma in un set a cielo aperto, una surreale giostra mediatica dove ognuno cerca il suo momento di gloria tra una comparsata in tv e una dichiarazione ai tg.

E anche chi non conosce bene quella ragazza bionda trova un modo per parlare di lei attaccandosi al filo di un ricordo o riportando quel pettegolezzo che rimbalza di bocca in bocca tra le vie del paesone. Sempre a favore di telecamera. lacrime a comando La zia Cosima e la cugina Sabrina - che saranno condannate all'ergastolo per omicidio - piangono la scomparsa della cara Sarah e lanciano appelli perché torni al più presto a casa con tanto di silenzi a creare suspense e di lacrime che cadono giù al momento giusto.

La cronaca nera diventa un reality dell'orrore, un dramma recitato in tv dentro la tragedia vera di una ragazza scomparsa (che poi si scoprirà essere stata ammazzata dai propri familiari). Nel mese di ottobre il cadavere di Sarah viene trovato, dopo la confessione dello zio Michele Misseri, in diretta su Chi l'ha visto? La morte esce dalla dimensione privata e diventa un fatto di tutti, come la scena di un film.

Dall'altra parte dello schermo c'è il volto livido della mamma di Sarah che apprende della morte della figlia davanti a milioni di spettatori. Credevamo di esserci lasciati tutto ciò alle spalle, di aver archiviato questo caso nelle peggiori pagine della storia della televisione e del giornalismo.

Ma dopo dieci anni Avetrana torna a essere un set. Protagonista ancora lei, la povera Sarah: verrà realizzata una serie televisiva con la regia di Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia che ha acquisito i diritti per sviluppare il progetto dal libro Sarah - La ragazza di Avetrana firmato da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, pubblicato da Fandango a fine luglio e già alla seconda ristampa.

La vicenda giudiziaria si è conclusa con la sentenza della Cassazione che ha mandato all'ergastolo Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano. L'avvocato Franco Coppi ha presentato un ricorso che la Corte Europea ha giudicato ammissibile: sostiene che le due donne siano innocenti. Lo zio Michele, condannato per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, continua a ripetere di essere l'unico artefice del delitto.

punti oscuri Ci sono ancora molti punti oscuri in questo caso e, mentre il libro di Piccinni e Gazzanni scandaglia gli aspetti della vicenda attraverso gli atti giudiziari e le testimonianze dei protagonisti, una serie tv è un'interpretazione dei fatti, una rappresentazione della realtà e il rischio che la tragedia di Sarah venga ancora una volta spettacolarizzata è altissimo.

Sarah aveva solo quindici anni, la sua breve vita è stata già vivisezionata da giudici e giornalisti, ci siamo infilati nelle pieghe dei suoi pensieri di adolescente per rubare chissà quali segreti senza trovarli.

Certo, il film sulla ragazza di Avetrana avrà successo perché risucchierà nuovamente nel vortice di morbosa curiosità tutti quelli che dieci anni fa hanno seguito il caso, ma lo spettacolo doveva finire molto prima. Anzi, non sarebbe dovuto mai cominciare. Dopo dieci anni Sarah dovrebbe riposare in pace. Invece, ad Avetrana, ricomincia lo show.

