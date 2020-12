La7@La7tv

Maria Elena Boschi risponde alle critiche per le foto con il suo fidanzato senza #mascherina: "Abbiamo abbassato la mascherina un minuto per farci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme"

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 7

LILLI GRUBER AZZANNA LA BOSCHI E LE RINFACCIA LE FOTO CON IL FIDANZATO. LINCIAGGIO A OTTO E MEZZO

Da www.iltempo.it

Fulmini e scudisciate su Maria Elena Boschi questa sera a Otto e mezzo da parte di una Lilli Gruber che non riusciva proprio a frenare la rabbia. Fin dal primo istante la Boschi per la Gruber è finita alla sbarra come il peggiore degli imputati, per avere fatto passare qualche quarto d’ora di preoccupazione all’amatissimo premier Giuseppe Conte.

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 6

Lesa maestà che la Gruber non perdona e così non lasciando mai parlare la Boschi che voleva spiegare perché i renziani non volevano tutti i poteri accentrati nelle mani di Conte, la conduttrice di Otto e mezzo ha sfoderato un colpo davvero basso. Ha mostrato un servizio di Chi che ritraeva la bella Maria Elena con il fidanzato Giulio Berruti a tu per tu a Roma senza mascherina pronti a scambiarsi effusioni. Scandalo, scandalone su cui la Gruber a questo punto ha centrato la trasmissione.

Inutile cercare di spiegare che insomma le effusioni con la mascherina non vengono un granché bene. Nulla, la Gruber tuonava: “lei è un personaggio pubblico! Che esempio offre?!?”. Lilli impazzita di rabbia ha provato a coinvolgere nel suo rogo alla Boschi gli altri due ospiti, i giornalisti Mariolina Sattanino e Massimo Gramellini che però si sono elegantemente sfilati dall’incredibile linciaggio...

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 4

A programma concluso, la Boschi ha commentato l'agguato con un tweet: "Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery fund. Mi spiace per gli ascoltatori".

Maria Elena Boschi@meb

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 5

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

La sconfitta al referendum è il secondo momento peggiore della vita della Boschi dopo questa sua serata con la Gruber.

Caterina Coppola@catirafaella

Concordo. Dev’essere estremamente svilente andare lì per parlare di politica e sentirsi chiedere perché non si indossava la mascherina durante un bacio con il fidanzato.

Teresa Bellanova@TeresaBellanova

Lilli, perché tanto livore? Perché trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera @meb potevi chiarire le posizioni politiche, anziché passare il tempo a chiederle del fidanzato? È una opportunità persa per approfondire e dispiace

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber

Igor Ghigo@igorghigo

Nel gelo tra Gruber e Boschi puoi conservare il vaccino

marinellavenegoni@venegunden

Ma la Boschi è un po’ cambiata in viso

Barbara Collevecchio@colvieux

La #Gruber sta “ asfaltando” la #Boschi senza pietà

Marco Bomprezzi@BomprezziMarco

Gruber non interrompe mai i pipponi di Travaglio, strano che rintuzzi ogni parola di Boschi. Povero giornalismo

MPNAMP (Le Revenant)@mpiacenonaver1

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 12

Che brutta cosa essere la Gruber e trovarsi davanti una giovane bella e preparata come la Boschi... la interrompe ogni due secondi... Solo Travaglio e Scanzi possono fare monologhi di mezz' ora sparando cazzate alla rinfusa a casa di Lilli..Maschilista...

Laura@laurabrunu

Non sono una fan di Boschi, ma stasera Pessimo #ottoemezzo. Gruber è sempre pronta a gridare la superiorità delle donne, ma davanti ad una donna contraddice se stessa annullando il giornalismo e riportandolo indietro di anni.

Francesco Storace@Storace

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 8

Anche a me ha dato fastidio il rimprovero della #Gruber alla #Boschi. Sono fidanzati, lei e #Berruti, stanno bene insieme, ma che male c'è se si fanno una foto senza mascherina. Senza parole. Solo parolacce

Caterina Coppola@catirafaella

Accendi la tv su La7 sperando che si parli di politica, di governo, della gestione dell’emergenza, della task force di Conte. Ti ritrovi la Gruber che attacca la #Boschi perché non aveva la mascherina mentre baciava il fidanzato. Ma è giornalismo questo?

Luigi Testa@luigitesta87

la polemica della Gruber sulla mascherina della Boschi e del suo compagno mentre si baciano, sinceramente, è una chiassosa caduta di stile

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 10

ada lucia de cesaris@AdalucDe

No la vita privata no, non dovrebbe veramente mai usarsi e fa tristezza che sia una donna a farlo verso un’altra donna..

giovanni mercadante@giuvannuzzo

I soliti tifosi ne stanno dicendo di ogni su Lilli Gruber che ha chiesto alla Boschi perché era senza mascherina. Lo stanno facendo passare per momento di gossip e invece no: se sei un politico/pers. pubblico devi rispettare le regole più degli altri

Robert Frobisher @endymion85

Maria Elena Boschi sempre simpaticissima.

Rudi De Fanti@rudi_de_fanti

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 9

Madonna Santa quanto mi indispone la Boschi con questo suo atteggiamento e tono da prima della classe.

karlo@kakar7321

Incredibili scene a #ottoemezzo con la Boschi totalmente rifatta, si fa fatica a distinguerla dalla conduttrice (ma non doveva ritirarsi dalla politica?)

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 11 scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 2 scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 3