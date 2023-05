SCAZZO NELLA CABINA DI REGIA DELLE OLIMPIADI MILANO CORTINA! DURANTE L’INCONTRO SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI SU CIFRE E NUMERO DEI CONTRATTI DI COMUNICAZIONE: SONO I GIOCHI FORTEMENTE VOLUTI DA LOMBARDIA, VENETO E TRENTINO EPPURE, TRA GLI ALTRI, È STATA PRESA CON UN RUOLO CENTRALE URSULA BASSI, GIÀ ESPONENTE DEL PD FIORENTINO. RUMORS: NON SAREBBE L’UNICO NOME DI SINISTRA… - IL SERVIZIO DI "STRISCIA" ANDATO IN ONDA IL 20 MARZO...

A Striscia la notizia del 20 marzo Pinuccio si è occupato della Fondazione Milano Cortina 2026, presieduta da Giovanni Malagò e che gestirà l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali, insieme al Comitato olimpico nazionale, alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto e ai due Comuni.

In particolare, l’inviato si è soffermato sui collaboratori che in molti casi hanno cognomi noti e un passato in politica: a destra, a sinistra o al centro. C’è posto per tutti.

Ci sono Lorenzo La Russa, figlio di Ignazio La Russa, e Lavinia Prono, ex segretaria dell’attuale presidente del Senato. Antonio Marano, ex presidente di Rai Pubblicità e sottosegretario alle telecomunicazioni durante il primo Governo Berlusconi, e Marco Francia, candidato in passato con Forza Italia. Tra i nomi eccellenti anche quello di Livia Draghi, nipote dell’ex premier Mario Draghi.

Su sponda grillina c’è Domenico De Maio, vice capo della segreteria dell’ex ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, mentre in quota centro sinistra Ursula Bassi, ex candidata al Comune di Firenze, e Iacopo Mazzetti, che ha lavorato per l’assessorato allo sport del Comune di Milano.

Interpellata, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha risposto che nella selezione non c’è stata nessuna ingerenza da parte della politica.

