15 lug 2021 09:25

SCAZZO TWITTAROLO TRA AZZURRA BARBUTO DI "LIBERO" E LUCA BIZZARRI SULL'OBBLIGO VACCINALE - LA CRONISTA ATTACCA: "E' UNA SCHIZOFRENIA, ISTIGAZIONE ALL'ODIO SOCIALE" - IL COMICO LA SMONTA: "I NON VACCINATI SONO, NEL MIGLIORE DEI CASI, DEI VIGLIACCHI. NEL PEGGIORE, DEGLI APPROFITTATORI. NEL PESSIMO, DEI GIORNALISTI CHE TITILLANO I SOCIAL IN CERCA DI LAVORO" - "PER LA CRONACA, SE FOSSI IN CERCA DI LAVORO, MI CONVERREBBE ASSUMERE LE TUE DI POSIZIONI", "FORSE TI LASCIANO A CASA NON PER LE TUE (POCHE E CONFUSE) IDEE, MA PER LA TUA CLASSE…"