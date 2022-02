IL TIFO DI FRANCESCA VERDINI PER FABRIZIO MORO

Giuseppe Candela da Sanremo per Dagospia

ECCO PERCHÉ FRANCESCA VERDINI FA IL TIFO PER FABRIZIO MORO

Ieri Fabrizio Moro si è esibito sul palco dell'Ariston con il brano "Sei tu". Pochi sanno che tra le persone a tifare per lui da casa c'era anche Francesca Verdini, compagna del leader della Lega Matteo Salvini. Cosa li lega? Il cantante romano tra pochi giorni sarà al cinema con Ghiaccio, il primo film che ha scritto e diretto. La pellicola è prodotta da La Casa Rossa, società di Francesca Verdini.

LE GAG DI METALLI IMBARAZZANO IL TG1

Il finto blitz a Morandi, Ranieri intervistato in pigiama, l'inseguimento con la barca per raggiungere la Costa Toscana. I servizi realizzati al Tg1 dall'inviato Leonardo Metalli stanno scatenando commenti social, con una pioggia di prese in giro. Una narrazione molto più vicina a quella dello storico inviato de La Vita in Diretta Gianfranco Augus che all'approccio istituzionale del telegiornale. Gira voce infatti che in redazione più di un giornalista avrebbe espresso il proprio imbarazzo.

leonardo metalli 6

RETTORE E DITONELLAPIAGA NON SI ERANO PRESENTATE IN COPPIA

Rettore e Ditonellapiaga non si sono presentate al Festival insieme, la coppia che sembra sempre sul punto di esplodere e proporre un Morgan-Bugo bis è stata formata da Amadeus. Dopo aver ascoltato il brano "Chimica", scritto proprio da Ditonellapiaga, ha coinvolto Rettore che cercava già dallo scorso anno.

SONIA BRUGANELLI ROSICA PER IL SUCCESSO DI AMADEUS

IL SUCCESSO DI AMADEUS FA "ROSICARE" LADY BONOLIS

Gli scivoloni di Sonia Bruganelli sui social, moglie di Paolo Bonolis, ormai non si contano. Non è di certo passato inosservato il suo commento dopo il boom di ascolti di Sanremo 2022, nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata ad Oggi lo stesso conduttore si era concesso qualche frecciatina contro la kermesse. In un articolo di Fanpage, da lei rilanciato, si sottolinea il successo, ricordando che si tratta del miglior risultato in share dal 2005 condotto da Bonolis.

"Ma erano altri tempi", si legge sul sito. Da qui il le parole dell'opinionista del Grande Fratello Vip: "Bella serata di Sanremo ma...altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda tutto?!". Va ricordato che le altre reti si spengono ormai da tantissimi anni, discorso dunque che dovrebbe valere per tutti i predecessori di Amadeus, che tra l'altro batte anche il Festival di Bonolis del 2009, oltre alle edizioni del 2004 e del 2003. Alla seconda serata arriva anche il sorpasso su Bonolis con un nuovo boom. Erano altri tempi: senza piattaforme, con megabudget e senza pandemia.

rettore ditonellapiaga

A SANREMO SPUNTA ANCHE IL PREZZEMOLINO CONVERTINI

Sicuramente eravate preoccupati, qualcuno avrà perso ore di sonno. E' tempo di rassicurazioni: a Sanremo sbarca anche Beppe Convertini. Il conduttore prezzemolino presenterà questa sera in un importante locale della città un premio legato a Novella 2000. Domani lo ritroveremo in prima fila al teatro Ariston?

RKOMI FA IL BAGNO AL MARE, IRAMA SCAMBIATO PER CAN YAMAN SUL GREEN CARPET

rkomi

Il pubblico femminile sembra apprezzare non poco le "doti" del cantante Rkomi, in gara con il brano Insuperabile. L'artista se ne è letteralmente fregato del freddo, e del rischio abbassamento voce, concedendosi un bagno al mare. Irama si è presentato al Festival con un look da telenovela argentina anni 90, sul green carpet una signora ha esultato al suo arrivo scambiandolo per l'attore Can Yaman: "C'è il turco, c'è il turco!". Il cantante ha risposto con un sorriso di circostanza.

https://twitter.com/labetty__/status/1488921996587061248?t=w-rcv2vSNowjrUMJP_q8pw&s=19

LA SCENATA DI FEDERICO FASHION STYLE

In zona Ariston da mattina a sera tutti gli addetti ai lavori di sottopongono al controllo dei tamponi, con scadenza ogni 48 ore, proprio da quelle parti ieri pomeriggio ci sarebbe stata una scenata di Federico Lauri in arte (quale?) Federico Fashion Style. Con i presenti che hanno assistito a distanza e in silenzio alla scena. Cosa agitava così tanto il parrucchiere delle vip?

federico fashion style foto di bacco (9)

INDOVINELLI

1) Lei per qualche anno ha vissuto una fase di successo, gira voce che in questi giorni stia facendo di tutto per avvicinare il direttore di Rai 1 Coletta. Organizzando veri e propri blitz. Fa di tutto per "braccarlo", nella speranza vana di una collocazione nel palinsesto estivo di Rai1. Di chi stiamo parlano?

2) Sul palco dell'Ariston doveva esserci ma soprattutto voleva esserci, gira voce che con messaggi ad hoc proverebbe a stimolare domande in conferenza stampa su se stessa. Chi è?

coletta amadeus bacio stefano coletta compleanno di beppe convertini con coletta a capotavola RETTORE DITONELLAPIAGA