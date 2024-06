SCIOGLI LE TECCE AI CAVALLI – A “L’ARIA CHE TIRA” LA GIORNALISTA MELONIANA LAURA TECCE BALBETTA IL SUO IMBARAZZO SULL'INCHIESTA DI FANPAGE SUL MOVIMENTO GIOVANILE DI FDI – “NON SONO DI FRATELLI D’ITALIA, SE NON VOGLIONO RISPONDERE LORO NON SO PERCHÉ DOVREI RISPONDERE IO” – POI GIOCA DI SPONDA CON MINZOLINI: “CHIEDIAMO A LUI, È STATO ANCHE DIRETTORE DI TG, SE IL GIORNALISMO DEGLI INFILTRATI…” CHIEDERE A "MINZO", PRINCIPE DEI RETROSCENA, DEL GIORNALISMO DA INFILTRATI E' COME…

laura tecce a l'aria che tira

Laura Tecce, grande amica della premier Giorgia Meloni, sempre presente alle sue kermesse, di solito agguerrita di fronte alle telecamere, oggi a malapena è riuscita a formulare un pensiero compiuto sullo scandalo Fanpage.

Invitata da Parenzo a “L’aria che tira” la bella commentatrice si schermisce, balbetta, e quando il giornalista nota il suo imbarazzo, lei rinnega tutto: “Io non sono di Fratelli d’Italia, non sono del partito, francamente se non vogliono rispondere loro non so perché dovrei rispondere io”.

Per uscire dall’angolo, la Tecce rimpalla su Minzolini, seduto accanto a lei, ma sino al quel momento silenzioso, facendo però una clamorosa gaffe, quasi grida: “Chiediamo a lui, uno storico giornalista è stato anche direttore di tg, se il giornalismo degli infiltrati…”. Non chiude la domanda. Si sarà resa conto che chiedere a Minzo, il principe degli infiltrati, che inaugurò una forma di giornalismo finora sconosciuta, il retroscena, è come chiedere…all’oste se il vino è buono.

