Pesanti ripercussioni sui canali Rai per lo sciopero in corso da stamattina, 23 settembre. Programmi annullati, telegiornali in forma ridotta e tante [...] le repliche. Le variazioni si sono riscontrate anche sui principali programmi delle reti, da "Storie Italiane" a "I Fatti Vostri", fino a "È sempre mezzogiorno", "La volta buona" e "La vita in diretta”.

Il Tg1 Mattina non andato in onda ed è stato sostituito dal live di RaiNews24, “Unomattina”, rimpiazzato da "Diario di Unomattina". Ma non è tutto: saltato il programma di Eleonora Daniele ed è stato sostituito per l'occasione da "Linea Verde". Idem per il programma di Antonella Clerici messo in onda con la formula “Il meglio di”.

Lo sciopero riguarda i quadri impiegati e operai della Rai che aderiscono alle sigle Slc, Fistel, Uilcom, Ugl e Snater. In una nota sindacale si legge: “[...] lavoratrici e i lavoratori Rai incroceranno le braccia per l’intero turno di lunedì e su tutto il territorio nazionale: riaprire il tavolo di confronto fra sindacati ed azienda su una diversa ipotesi di rinnovo contrattuale;

porre all’attenzione delle istituzioni l’urgenza di un progetto di rilancio sia del ruolo che delle finalità di un’azienda che è concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; bloccare la paventata vendita delle quote di maggioranza di Raiway; garantire risorse certe in grado di assicurare un futuro all'azienda; urgenza di un piano industriale per mission produttiva ed editoriale di Rai”.

