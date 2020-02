UNA SCOPATA ATOMICA! – LORY DEL SANTO MEMORIES: “A HIROSHIMA EBBI TRE GIORNI DI PASSIONE CON GEORGE HARRISON. ERA LÌ PER UN CONCERTO MENTRE IO STAVO CERCANDO DI VEDERE SE RIUSCIVO A RITORNARE CON ERIC CLAPTON” – “GEORGE SAPEVA COME CONQUISTARE UNA DONNA. HA FATTO CHIUDERE LA PISCINA DELL’HOTEL SOLO PER NOI DUE. LO ABBIAMO FATTO IN ACQUA SOLO IO E LUI, MI HA FATTO ANCHE UN…” – FOTOGALLERY NUCLEARE

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

lory del santo (125)

Lory Del Santo e quei tre giorni di passione con l'ex Beatles George Harrison. La popolare showgirl, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato di aver avuto una relazione col chitarrista in un hotel di Hiroshima, in Giappone, molti anni fa: “ho avuto una storia con Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per tre giorni”.

LORY DEL SANTO CON GEORGE HARRISON

Come è nata questa breve liason? “George mi ha cercato e mi ha corteggiata, era lì per un concerto, mentre io stavo cercando di vedere se riuscivo a ritornare con Eric (Clapton, ndr) in modo più stabile”. Come l'ha conquistata l'ex Fab Four? “Mi ha chiamata al telefono dell'hotel dicendomi 'hello, i'm George'. E io che avrei dovuto fare?”

lory del santo e conor clapton, lory del santo e conor

Harrison è stato un amante appassionato? “Fantastico, generoso, sa come conquistare una donna. Ha fatto addirittura chiudere la piscina dell'hotel solo per noi due. Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. E poi siamo andati nella sua suite, una cosa pazzesca”.

