SCOPPIA ANCHE LA COPPIA CASSANO-MARCIALIS? VENTO DI CRISI TRA I DUE: LEI AVREBBE CANCELLATO LE FOTO CON LUI SUI SOCIAL (MA LE FOTO DEL VIAGGIO DI FAMIGLIA IN EGITTO - SUI SOCIAL CI SONO E FANNO BELLA MOSTRA DI SÈ SULLA PAGINA PERSONALE DI CAROLINA) - LA MARCIALIS AVREBBE "DIMENTICATO" DI FESTEGGIARE VIRTUALMENTE L'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO E IL COMPLEANNO DEL CAMPIONE. SULLA SUA PAGINA INSTAGRAM NELLE FOTO E NEI VIDEO, INOLTRE, SI MOSTRA SEMPRE PIÙ SOLA (O IN COMPAGNIA DEI FIGLI)…

Novella Toloni per il Giornale

Continua a regalare scoop (e separazioni) questa strana estate post quarantena. Dopo il triangolo amoroso Belen - Marcuzzi - De Martino, la presunta rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, un'altra coppia famosa sarebbe ai ferri corti.

Secondo i rumors più recenti, infatti, tra Antonio Cassano e la moglie Carolina Marcialis tirerebbe aria di crisi. A dieci anni dal loro sì, prenunciato il 19 giugno 2010 nell'abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino, la coppia di sportivi sarebbe sempre più distante, a partire dai social network, dove l'ex pallanuotista genovese si mostra sempre più sola (e sexy).

A lanciare l'indiscrezione è stato il blogger Amedeo Venza che, nelle storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un'indiscreta segnalazione, che vedrebbe Antonio Cassano e la moglie sempre più lontani. "I follower più attenti - scrive Venza sui social - fanno notare che la bella influencer ha tolto le foto con il marito (o ex) che avevano scattato durante il viaggio in Egitto e in particolare nessuna dedica per il compleanno di Cassano". In realtà le foto del viaggio di famiglia - compiuto lo scorso gennaio in Egitto - sui social ci sono e fanno bella mostra di sè sulla pagina personale di Carolina Marcialis, a testimoniare il gran feeling tra i due sportivi. Ma ai più attenti non è sfuggito un altro particolare, che avrebbe scatenato i rumors sul web.

Carolina Marcialis avrebbe "dimenticato" di festeggiare virtualmente l'anniversario di matrimonio e il compleanno del campione. Poco male se non fosse per le amorevoli dediche che lo scorso anno, nel 2019, la bella pallanuotista aveva inviato a Cassano in occasione delle due ricorrenze. Quest'anno invece, a sorpresa, nessun accenno, nessuna frase d'amore per celebrare le nozze di alluminio (quelle del decimo anno, ndr). Sulla sua pagina Instagram nelle foto e nei video, inoltre, si mostra sempre più sola (o in compagnia dei figli) e il compagno, Antonio Cassano, è sempre meno presente. Che siano un segnale di una presunta crisi coniugale tra i due?

Non rimane che attendere sviluppi. Intanto, nel presente, Carolina Marcialis lancia messaggi ambigui sui social: "Mi sono sempre sentita fuori posto come se qualsiasi cosa provassi a fare per adattarmi al contesto, per essere simile agli altri, non avrebbe funzionato comunque. È divertente pensare che anche ora molte volte mi capita di sentirmi cosi, ma non mi importa più". E si motra sempre più sexy e in forma sul web dove, dall'inizio della quarantena, condivide con le migliaia di seguaci i suoi allenamenti quotidiani.

