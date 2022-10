SCOPPIA LA COPPIA – DOPO 13 ANNI INSIEME DIVORZIANO ANCHE TOM BRADY E GISELE BÜNDCHEN - IL CAMPIONISSIMO DEL FOOTBALL AMERICANO E LA TOP MODEL DI ORIGINI BRASILIANE, CHE VIVONO DA SEPARATI IN CASA ORMAI DA MESI, HANNO FATTO RICHIESTA DI CUSTODIA CONGIUNTA DEI DUE FIGLI -A FAR SALTARE IL MATRIMONIO SAREBBE STATA LA DECISIONE DI BRADY DI TORNARE A GIOCARE…

Lo scorso febbraio Gisele Bündchen e Tom Brady avevano festeggiato i 13 anni di matrimonio, scambiandosi reciproche carinerie su Instagram. La coppia invece ha appena presentato richiesta di divorzio in Florida, con un accordo praticamente fatto sulla custodia congiunta dei figli. Il fuoriclasse del football e la top model di origini brasiliane vivono separati ormai da mesi. Ad anticipare la notizia era stata la rivista People nella sua edizione online, citando una fonte a conoscenza della situazione. «L’accordo è stato raggiunto, hanno lavorato sulle condizioni per tutto questo tempo e hanno accettato l’affidamento congiunto dei bambini».

A quanto hanno continuato a ripetere gli amici di entrambi, la decisione del quarterback dei Buccaneers di tornare a giocare, dopo l’iniziale addio al football, sarebbe stata la molla che ha spinto la Bündchen a porre fine al matrimonio, anche se in realtà pare che i problemi si trascinassero da almeno 10 anni. Di conseguenza, quando lei ha assunto un avvocato divorzista all’inizio del mese, al marito non è rimasto che adeguarsi e fare lo stesso.

«È Gisele che sta guidando il divorzio - aveva detto infatti alcune settimane fa una fonte vicina a Brady, quando la separazione era già nell’aria, ma non ancora sicura - . Lei sta giocando in attacco e lui in difesa. Tom vuole proteggere se stesso e i suoi interessi, ma non vuole che le cose diventino difficili, non vuole litigare e se davvero divorzieranno, come appare sempre più probabile, vuole che le cose filino il più liscio possibile».

E così, dopo mesi di illazioni sulla crisi in atto fra la modella brasiliana e Brady, con i due a vivere già separati per questioni lavorativo-sportive, sembra arrivato il momento di calare definitivamente il sipario sull’intera faccenda. Insieme dalla fine del 2006 e sposati dal 2009, la coppia ha avuto due figli (Benjamin e Vivian Lake, 12 e 9 anni), mentre Brady ne ha anche un altro, John Edward, 15 anni, che vive con la ex compagna Bridget Moynahan.

