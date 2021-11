SCOTTI A PUNTINO: SANREMO, IL COVID, IL VINO E DINNER CLUB – LO ZIO GERRY SI CONFESSA A “OGGI” - “IO A SANREMO? MI FAREBBE PIACERE. DA QUANDO AMADEUS E FIORELLO, I DUE DELINQUENTI, SI SONO MESSI INSIEME NELLE LORO RIUNIONI CON GLI AUTORI, OGNI TANTO TIRANO FUORI IL MIO NOME. VEDIAMO" - "QUANDO ERO GRAVE PER IL COVID, MI SALVO’ IL PENSIERO DI MIA NIPOTE”. POI RIVELA CHE IN TV L’UNICO PROGRAMMA CULINARIO CHE LO ATTIRA È...

Da Oggi

scotti hunziker 9

«Quando sono stato ricoverato per il Covid ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere». Gerry Scotti in un’intervista esclusiva a OGGI, in uscita nelle edicole da domani, racconta come il pensiero della nipotina Virginia gli abbia salvato la vita.

Il conduttore parla poi di Sanremo: «Da quando Amadeus e Fiorello, i due delinquenti, si sono messi insieme nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome. Vediamo, se impegni tv e umani coincidono con le date di Sanremo mi farebbe piacere andare a salutare tutti e due».

GERRY SCOTTI MICHELLE HUNZIKER

Racconta, poi della sua vita da vignaiuolo e anticipa che dedicherà una delle sue bottiglie alla nipotina. Spiega infine che in tv l’unico programma culinario che lo attira è Dinner Club dello chef Carlo Cracco: «Se Carlo facesse una nuova edizione e mi invitasse parteciperei molto volentieri e se non lo facesse Carlo la farei io, Carlo non si deve offendere…».

