SCRIVETE, SCRIVETE CHE TANTO NON LEGGE NESSUNO - SIAMO INVASI DAI LIBRI DEGLI SVIPPATI CHE NON TENGONO A FRENO LA PENNA (E CI INFLIGGONO I LORO POLPETTONI) - GLI ULTIMI SONO FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA, CON IL LORO ROMANZO A QUATTRO MANI - SBARCANO IN LIBRERIA ANCHE VANESSA INCONTRADA, ANDREA PEZZI, SANDRA MILO…

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

C'è un'invasione di libri che metà basta. E voi direte: «Non è mica una novità». E in effetti è così, a momenti sono più le pubblicazioni delle copie vendute. Scrivono tutti: cuochi, passanti, esperti, preti, casalinghe, ingegneri, puttane, santi, eroi, calciatori, veline, eccetera. Tutti sognano di vedere il loro volume nel cestone dell' autogrill, è una specie di traguardo auto-imposto per conquistare una sorta di "eternità" e pazienza se poi il manoscritto non lo leggono neppure i parenti stretti. Negli ultimi tempi, tra l' altro, il fenomeno è esploso a livelli inverosimili, in particolare nel mondo dello spettacolo.

La giostra delle anime - Francesca Barra e Claudio Santamaria

Abbondano le firme, abbonda la varietà di argomenti, abbonda la disponibilità delle case editrici che sperano di fare il colpaccio con qualche firma televisivamente esposta «così magari si vende qualche copia in più». Accade di rado, a dirla tutta.

Ma andiamo a raccontare l' invasione vipparol-editoriale. Per dire, Francesca Barra e Claudio Santamaria, lei giornalista lui attorone, coppia nella vita reale e ora perfino nella scrittura. Il loro romanzo si intitola La giostra delle anime (261 pag., Edizioni Mondadori, 19 euro) e racconta la storia di due bimbe nate in Lucania e cresciute in orfanotrofio tra «indicibili orrori» al punto di essere «odiate come streghe dalle suore per via dei loro capelli, lunghi e rossi come fiamme». Beh, interessante.

Le bugie uccidono - Vanessa Incontrada

OMICIDIO O SUICIDIO?

Oppure Vanessa Incontrada, la regina della tv che piace a tutti e, quindi, magari funzionerà pure in libreria. Insieme a Alicia Soler Noguera ha pubblicato Le bugie uccidono (283 pag., Edizioni La nave di Teseo, 18 euro), altro romanzo, altra storia particolare, quella di Victoria Neri, fotografa spagnola che il 29 maggio 2012 viene informata dal commissario Carrara della dipartita di Bibiana, sua amica trovata morta dopo aver ingerito una dose di barbiturici. Iniziano le indagini che porteranno Victoria a inseguire una verità nascosta da far venire i brividi.

E ve lo ricordate Andrea Pezzi? Vj, autore e conduttore di Mtv, simbolo di una generazione. Negli ultimi anni si è reinventato imprenditore e pure scrittore. Io Sono è il suo quarto libro e in questo caso andiamo oltre il semplice romanzo, qui... si tratta di trattato (del resto il Pezzi è laureato in psicologia a indirizzo filosofico presso l' Università di San Pietroburgo, mica pizza e fichi). Il volumetto (157 pag., Edizioni La nave di Teseo, 14 euro) «è un libro che nasce dal desiderio di rimettere l' umano al centro del dibattito culturale, ridefinendo nel mondo della vita il senso stesso dell' intelligenza». Porca malora, alla faccia del dj...

I VERSI DI SANDRA

Ma c'è pure Sandra Milo che a 86 anni ha pubblicato Il corpo e l' anima - Le mie poesie (104 pag., Edizioni Morellini, 9,90 euro), un concentrato di versi su «passione, amore, attaccamento alla terra, malinconia, tra potenti suggestioni, tributi a illustri personalità (come Marina Ripa di Meana) e riflessioni su temi attuali». A naso meglio Pezzi, ma magari ci sbagliamo.

Chiudiamo con due pezzi da novanta. Il primo è Matteo Campese, speaker di Radiofreccia conosciuto come "Nessuno" che ha appena pubblicato il suo primo romanzo (Contro il vento alta è la sua fronte, 169 pag., Edizioni Mursia, 17 euro) «uno scritto psicologico, a tratti esistenzialista, che cattura il lettore pagina dopo pagina portandolo a interrogarsi sul senso stesso della vita».

L'altro è nientepopodimeno che Paolo Bonolis, in libreria da qualche giorno con Perché parlavo da solo (336 pag., Edizioni Rizzoli, 19 euro) autobiografia di un fenomeno della tv che ripercorre la sua carriera tra ricordi e confessioni inedite («Incontrai Mercury a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po' capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte... Io misi subito le cose in chiaro: "Freddie, adoro la sua musica, ma davvero... non è roba per me"». Che meraviglia...).