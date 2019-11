SE IL CANONE NON BASTA - LA RAI VA A CACCIA DI NUOVA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 300 MILIONI DI EURO. PRESTITO CHE SARÀ QUOTATO ALLA BORSA IRLANDESE. OGNI SINGOLO BOND AVRÀ VALORE DI ALMENO 100MILA EURO E DUNQUE SARÀ RISERVATO A INVESTITORI ISTITUZIONALI, CON TASSO FISSO ALL'1,9%

Aldo Fontanarosa per www.repubblica.it

FABRIZIO SALINI

La Rai va a caccia di nuova liquidità attraverso un Prestito Obbligazionario da 300 milioni di euro. Prestito che sarà quotato alla Borsa Irlandese (cioè all'Irish Stock Exchange/Euronext Dublin). Ogni singola obbligazione avrà un valore non inferiore ai 100 mila euro e questo importo fa capire che gli acquirenti non saranno certo i piccoli risparmiatori. Saranno invece investitori istituzionali.

La Rai li avvicinerà attraverso un gruppo, un sindacato di banche, che potranno contare su commissioni di collocamento pari a 8 punti base sull'importo complessivo del Prestito Obbligazionario. Le obbligazioni - della durata di 5 anni - garantiranno un tasso d'interesse fisso non superiore all'1,9 per cento, con cedole fisse annuali. Le obbligazioni, che verranno emesse in un'unica tranche, non saranno convertibili in azioni della Rai Spa e saranno di primo livello (dunque non subordinate).

VIALE MAZZINI

Il prezzo di emissione sarà alla pari o sotto la parità.