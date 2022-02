SE AL FESTIVAL DOBBIAMO SORBIRCI I PIPPONI FEMMINISTI È TUTTA COLPA DI FANTASANREMO! - IL GIOCHINO STA TENENDO BANCO TRA GLI ARTISTI NEL DIETRO LE QUINTE E ANCHE SUL PALCO DELL'ARISTON: MOLTI HANNO URLATO "PAPALINA" PERCHÉ PERMETTE DI CONQUISTARE BONUS, COSÌ COME DARE IL "CINQUE" AI DIRETTORI D'ORCHESTRA E FARE DICHIARAZIONI O GESTI CONTRO IL PATRIARCATO - AMADEUS SEMBRA CAPIRCI POCO, FIGURIAMOCI IL PUBBLICO... - VIDEO

1 - IL FANTASANREMO CI HA STANCATO

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

rettore ditonellapiaga

C'è un Festival che corre parallelo a quello nazional popolare e del quale il pubblico si è accorto sin dalle battute iniziali di questa 72esima edizione. È il Fantasanremo. Il concorso virtuale a punti tiene banco tra cantanti e fan del Festival da anni sulla falsa riga del Fantacalcio.

amadeus tananai

Ma il gioco che da sempre domina il dietro le quinte della manifestazione, quest'anno sta rubando la scena alla competizione. Anzi, sta letteralmente sfuggendo di mano un po' a tutti. E alla fine è sbottato anche Amadeus, che tra parole in codice e gesti misteriosi, non ci ha capito più nulla (figuriamoci il pubblico).

UNA PARTE DEL REGOLAMENTO DEL FANTASANREMO

Da Gianni Morandi a Michele Bravi e Dargen D'Amico, tanti artisti in gara sono stati al gioco già nella prima serata del Festival, urlando a sorpresa (prima o dopo l'esibizione) parole come "Fantasanremo" e "Papalina", che consentono di conquistare bonus e punti per il gioco.

Peccato che a capirlo siano stati in pochi. L'assurdo si è raggiunto, però, nella seconda serata della kermesse canora, quando quasi tutti i cantanti in gara hanno pronunciato le fatidiche parole e compiuto gesti inconsulti, cercando addirittura di coinvolgere Amadeus.

All'ennesimo concorrente che sul palco ha pronunciato la parola "Papalina", insistendo con il direttore d'orchestra per dargli un cinque (altro gesto che consente di ottenere punti), Amadeus non ha potuto fare altro che frenare gli entusiasmi.

sangiovanni. 1

Della serie, il gioco è bello finché dura poco. Al grido di "Papalina", pronunciato in coro da Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Amadeus ha sgranato gli occhi esausto: "Ma perché dite tutti Papalina?".

emma 1

A questo punto c'è da chiedersi quanti, tra gli oltre dieci milioni di telespettatori davanti allo schermo, abbiano capito (e gradito) cosa sta succedendo sul palco. Di certo c'è solo che questa tiritera ce la porteremo dietro, ahi noi, fino alla finalissima.

2 - EMMA MARRONE E IL GESTO FEMMINISTA SUL PALCO DI SANREMO 2022

2 - Da www.fanpage.it

Emma Marrone ha cantato la canzone Ogni volta è così sul palco di Sanremo 2022. Il testo recita "Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare" che, come lei stessa ha spiegato, "sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti".

emma marrone 6

Il gesto femminista di una vagina che ha accompagnato quel particolare passaggio ha colpito il pubblico dell'Ariston e dei social, che hanno apprezzato ancora una volta il modo in cui Emma si è spesa a favore della causa di genere.

Com'è nato il simbolo della rivoluzione sessuale

Il gesto della vagina con le dita rivolte verso l'alto o verso il basso rappresenta in modo stilizzato una vulva. Questo gesto è divenuto popolare negli anni settanta durante le proteste per la parità e i diritti delle donne, anche se non si è certi della sua esatta origine. Pare sia stato usato per la prima volta da Giovanna Pala a Parigi nel 1971 durante un convegno che trattava in modo evocativo la violenza sulle donne, un triangolo fatto con le dita, unendo le punte dei pollici e quelle degli indici, lasciando un vuoto nel mezzo che simboleggiasse lo spiraglio di libertà attraverso cui potesse avere sfogo quella rivoluzione sessuale.

emma marrone e il simbolo femminista 7

In una folta schiera di manifestanti, la giovane femminista lanciò al cielo questo segno di protesta, confessando di averlo visto sulla copertina di una rivista femminista francese chiamata Le torchon brûle.

emma marrone e il simbolo femminista 4

Di lì in poi, fu usato prima in Francia e poi in tutta Europa come simbolo per liberare dell'organo sessuale femminile dai tabù e dai vincoli culturali che lo portavano a essere funzionale solo alla riproduzione. Ha acquisito sempre di più un significato profondo, a tal punto da stimolare la riflessione sull'utilizzo dei contraccettivi e sull'autonomia della donna nei confronti della sua sessualità.

I punti bonus per il Fantasanremo 2022

Sta di fatto che al di là del nobile intento, c'è un particolare nel regolamento del Fantasanremo 2022 che desta qualche sospetto: portare sul palco dell'Ariston "Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo" vale +10 punti.

In una serata in cui il gioco legato al Festival ha preso il sopravvento con la parola "papalina" e lo stesso "fantasanremo", non stupirebbe che Emma si sia lasciata tentare per unire le due cose e appagare così l'entusiasmo dei milioni di fan che la seguono sui social.

Il regolamento

Bonus & Malus

Punti posizione in classifica della serata finale:

+50

1° classificato

+35

2° classificato

+25

3° classificato

+15

4° e 5° classificato

+10

6°, 7°, 8°, 9° classificato

+5

10°, 11°, 12°, 13° classificato

0

14°, 15°, 16°, 17° classificato

-5

18°, 19°, 20°, 21° classificato

-10

22°, 23°, 24° classificato

+25

25° classificato

+20

Bonus Podio (valido per ogni artista che arriva nelle prime tre posizioni)

Punti posizione in classifica della seconda, terza e quarta serata (da assegnare ogni serata)

+30

1° classificato

+25

2° classificato

+20

3° classificato

+15

4° e 5° classificato

+10

6°, 7°, 8°, 9° classificato

+5

10°, 11°, 12°, 13° classificato

0

14°, 15°, 16°, 17° classificato

-5

18°, 19°, 20°, 21° classificato

-10

22°, 23°, 24° classificato

+15

25° classificato

+6

Sesto Sangiovanni (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+7

Settimo Aka 7even (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+22

Iva al 22 (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+20

Premi della Critica (Premio della critica Mia Martini, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, Premio Sergio Bardotti (miglior testo), Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale), Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione)

+10

Canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festivàl - (bonus assegnato nella serata finale)

+10

Altri premi non citati sopra

+10

Primo artista ad esibirsi (ogni serata)

+5

Artista presentato da una co-conduttrice

+10

Artista presentato da un ospite

+15

Artista presentato da un vincitore di una competizione sportiva internazionale

+15

Artista presentato da Zlatan Ibrahimovic

+20

Artista presentato da Cristiano Malgioglio

+25

Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Beppe Vessicchio)

+10

Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Enrico Melozzi)

+20

Dirige l’orchestra l’artista stesso (bonus assegnato all’artista la prima volta che il cantante e/o uno dei membri del gruppo dirigerà l’orchestra durante la propria esibizione)

Bonus Sky WiFi:

+10

Semplice: Outfit monocromo (vestito monocromo eslusi scarpe/accessori/gadget/finiture)

+30

Potente: Mic drop al termine dell'esibizione

+10

Spettacolare: Ballerini durante l'esibizione

+10

Scapezzolata (capezzolo in vista, il vedononvedo non conta, +10 per ogni capezzolo)

+5

L'artista si esibisce con l'ombelico in bella vista

+20

Tatuaggio in zone pubiche in bella vista

+10

L'artista si esibisce indossando solo indumenti intimi

+10

L’artista indossa maschere durante l’esibizione

+25

L’artista indossa capesante o raffigurazioni di esse come ornamento

+10

L'artista consegna fiori sul palco ad un'altra persona

+10

L’artista indossa un capo d’abbigliamento o un accessorio con motivo o fantasia floreale

+10

L’artista indossa come ornamento o porta con sé sul palco uno o più fiori veri

+10

L’artista (nei gruppi il bonus è valido solo per il cantante, non per gli eventuali coristi) suona anche uno strumento (bonus assegnato soltanto la prima volta che suonerà)

+10

L’artista viene sollevato e rimane sospeso in aria durante l’esibizione

+10

L’artista cambia o trasforma completamente outfit durante l'esibizione

+10

L’artista si scaccola durante l’esibizione (se estrae una pepita il bonus raddoppia, se l’assaggia quadruplica)

+20

Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro

+25

Insulti o gesti provocatori contro il pubblico

+10

Animali veri sul palco durante l’esibizione

+10

Twerking

+10

L’artista balla eseguendo un’evidente coreografia inequivocabilmente associata al proprio brano (ad esempio: valido per Gabbani nel 2017, non valido per Gaia nel 2021)

+15

Altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara (esclusi i ballerini)

+10

Fiamme e/o fuoco durante l’esibizione

+5

Bacio sulla guancia durante l’esibizione (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica)

+10

L’artista scende in platea durante l’esibizione

+100

Bonus Tamberi: artista salta più di 2,37m

+100

Bonus Jacobs: artista corre 100 metri sul palco in meno di 9,80s

+30

L'artista esegue flessioni, piegamenti o altri esercizi a corpo libero sul palco

+10

L’artista salta in modo evidente

+15

L’artista batte il cinque con Amadeus

+20

Standing ovation del pubblico dell’Ariston

+30

Standing ovation dell’orchestra

+10

Saluto, dedica o discorso in memoria di Raffaella Carrà

+20

L'artista dice o espone la scritta "Un saluto a Zia Mara" sul palco (al di fuori del testo della canzone)

+10

L'artista lancia baci al pubblico dell'Ariston o al pubblico da casa

+20

L'artista bacia la telecamera (deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio)

50+iva

L’artista defeca sul palco dell’Ariston

+50

Invasione di palco non programmata durante l’esibizione

+75

Invasione di palco di Pedro durante l'esibizione

+100

Invasione di palco di Papalina durante l’esibizione

+5

Parole di ringraziamento post-esibizione

+10

Parole di ringraziamento post-esibizione ai musicisti e/o direttore d’orchestra

+10

Commozione con evidente lacrimazione durante o al termine dell’esibizione

+10

Ultimo artista ad esibirsi (ogni serata)

+10

Parolacce (non contano le parolacce nel testo)

+10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo

+10

Dichiarazioni, gesti o simboli pro LGBTQ+

+10

Dichiarazioni, gesti o simboli che esprimono solidarietà ai lavoratori del mondo dello spettacolo

+5

L'artista inizia ad esibirsi dopo la mezzanotte

+10

L’artista dice espressamente la parola FantaSanremo durante interviste, comunicazioni social e/o ospitate (bonus assegnato soltanto la prima volta che l’artista dirà espressamente la parola FantaSanremo al di fuori del palco dell’Ariston)

+25

L’artista dice espressamente la parola FantaSanremo sul palco dell’Ariston (bonus assegnato soltanto la prima volta che l’artista dirà espressamente la parola FantaSanremo sul palco)

+50

L’artista dice espressamente la parola Papalina sul palco dell’Ariston (bonus assegnato soltanto la prima volta che l’artista dirà espressamente la parola Papalina sul palco)

+25

Artista scrutinato alle elezioni del presidente della Repubblica

+50

Artista inseguito dalle forze dell'ordine durante la settimana del Festivàl (il bonus raddoppia se l'artista viene arrestato)

+500

Morte durante la settimana del Festivàl (da martedì a sabato, ma non durante l'esibizione)

+1000

Morte durante l'esibizione

-10

Il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione

-10

Il presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione

-5

Il presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione

-5

L’artista non scende le scale dell’Ariston (pre-esibizione)

-30

Inciampo sulla scala (pre-esibizione)

-50

Caduta sulla scala (pre-esibizione)

-10

Artista scalzo

-10

L'artista, i coristi o altri cantanti sul palco annunciano il nome, il nome d'arte o il soprannome dell'artista stesso all'inizio del brano (malus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, verrà annunciato il proprio nome all’inizio del brano)

-10

Il cantante dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo

-10

Utilizzo dell’autotune (malus assegnabile una sola volta ad artista, al primo utilizzo)

-10

Artista si siede sulle scale o a terra durante l’esibizione (non vale se si siede per sdraiarsi)

-5

Artista si esibisce con cappello o occhiali da sole (con entrambi il malus raddoppia)

-20

Rottura o strappo involontari dell'abito

-20

Inciampo o caduta durante l'esibizione

-25

Artista rompe strumenti volontariamente sul palco durante o post esibizione

-10

Artista beve acqua durante l'esibizione

-10

All'artista cade il microfono o l'asta del microfono

-25

Caduta o spostamento vistoso della dentiera

-30

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto

-25

L’artista sputa volontariamente sul palco

-30

Fischi chiaramente udibili di disapprovazione del pubblico dell’Ariston

-20

Discorso e/o battute di carattere discriminatorio

-50

Problemi tecnici che causano l’interruzione del brano

-50

Artista positivo al Covid-19 durante la settimana del Festivàl

-66.6

Bestemmia in diretta

-100

Canzone e/o artista squalificati