SE IL “GF VIP” NON HA SAZIATO LA FAME DI TELE-TRASH, PREPARATEVI PER “L’ISOLA DEI FAMOSI” - I CONCORRENTI SARANNO DIVISI IN DUE CATEGORIE: I “BURINOS” E I “RAFINADOS” - ILARY BLASI: “MI SENTIREI MOLTO PIÙ A MIO AGIO TRA I BURINI, CHE SONO GENUINI E VERACI, DE CORE E DE PANZA COME DICIAMO NOI. IO RIMANGO BURINA, DICIAMO CHE IL SUCCESSO MI HA RAFINADO UN POCHINO...”

Renato Franco per il “Corriere della Sera”

ilary blasi

Torna da lunedì 15 in prima serata su Canale 5 L' Isola dei Famosi : 16 morti di fama alla ricerca del successo perduto (tra i nomi più forti Elisa Isoardi e Paul Gascoigne). Conduce Ilary Blasi che fa dell' ironia e dell' autoironia la cifra romana con cui affronta la vita, la tv e le interviste. I concorrenti saranno divisi in due categorie opposte, i Burinos e i Rafinados.

Lei dove si collocherebbe?

«Secondo lei? Inutile dire che mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci, de core e de panza come diciamo noi. Gli altri invece hanno buon gusto, fanno gli intellettuali. Non fa per me...» (e ride).

IL CAST DI ISOLA DEI FAMOSI 2021

Il successo non l' ha corrotta, è rimasta sempre la stessa?

«Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha rafinado un pochino...».

Tra i concorrenti del reality c' è anche Daniela Martani che ha espresso pubblicamente le sue posizioni no vax. Non è un errore farla partecipare in un momento come questo?

«Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione».

DANIELA MARTANI - ISOLA DEI FAMOSI

Come opinionisti ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (appena guarisce dal Covid) e Tommaso Zorzi, target d' età completamente diversi per cercare di catturare il pubblico di Instagram e quello che fatica a far andare il telecomando in doppia cifra.

«Abbiamo cercato di prendere un pubblico vasto, che tocchi età differenti. Ormai anche la tv vive di social e proviamo ad accontentare tutti. Tra i concorrenti dell' Isola c' è anche Awed (Simone Paciello), un famosissimo tiktoker, anche questo è un modo per guardare ai giovani. E poi conduco io, che non sono di primo pelo, ma nemmeno anziana: sono l' anello di congiunzione tra tutte queste diverse generazioni».

tommaso zorzi 9

Quindi la tv generalista per sopravvivere deve guardare ai social?

«Va bene avvicinarsi ai social, ma non è solo questo il punto. Abbiamo visto tanto e di tutto, servono nuove idee, ma la tv in questo senso è ferma».

Mediaset è ferma ai reality...

«In realtà anche se ha più di 20 anni, il reality è il format piu moderno che abbiamo, perché è dentro la vita delle persone, la gente si immedesima».

Il Gf Vip è stato al centro di molte polemiche per le uscite fuori luogo dei concorrenti, è pronta a fare la domatrice?

«L' imprevisto fa parte del reality. Si vive tutto live insieme allo spettatore da casa, che è partecipe quanto te, scopre le cose nello stesso momento in cui le scopri tu. Non puoi organizzarti in anticipo, prevedere quello che succederà. Spero di essere pronta, sono istanti, momenti. Vado molto di pancia, di istinto, l' agitazione può farti sbagliare. Ma bisogna prendere decisioni e la responsabilità delle decisioni una volta che le hai prese».

IVA ZANICCHI 2

Chi fa tv deve essere cinico?

«In tv c' è chi interpreta un personaggio, ma non è il mio caso. Io in tv sono totalmente spontanea, sono quello che sono nella vita, non ho una tecnica, non metto una maschera. Io sono un po' cinica, non mi prendo sul serio, mi critico da morire. E se lo faccio su di me, lo faccio pure con gli altri. Il mio buon proposito per questo viaggio è essere un po' più materna, perché a differenza del Gf Vip dove i concorrenti sono in una casa con tutti i comfort, qui sono senza niente. Quindi stronza sì, ma non troppo...Così almeno vorrei, ma è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori...».».

ilary blasi

Suo marito Francesco Totti ha lasciato il calcio 4 anni fa e dice che in casa il capo è lei. Dopo una vita di ritiri e partite nei weekend come vi siete riassestati a una nuova routine?

«Che adesso parto io nei weekend... La domenica ho le prove per la diretta del lunedì, così tutto gira bene. In qualche modo le nostre vite si sfiorano e si incrociano da sempre, dopo 20 anni forse anche questo è il segreto del nostro rapporto».

La politica che sentimenti le suscita?

«Seguo la politica, ma è molto confusa: solo che già son confusa di mio, quindi mi ritrovo ancor più confusa».