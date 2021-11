SE NON AVETE CAPITO COS'È #VIOLINATION NON SENTITEVI BOOMER - DA UN PAIO DI GIORNI LA BOLLA DI TWITTER È IN TILT PER QUESTO "SPACE" SOCIAL CREATO DA UN UTENTE CHE HA RADUNATO MIGLIAIA DI PERSONE PROPONENDO IN DIRETTA COVER MUSICALI REINTERPRETATE IN CHIAVE CALCISTICA E COLORITA DA UNO SPEAKER E COMUNICATORE CHE SI OCCUPA DELLA ROMA - OLTRE 5 MILA PROFILI COSTANTEMENTE CONNESSI (ANCHE ANDREA DELOGU, SARA ERRANI), 26 MILA TWEET DA OGNI PARTE DEL MONDO… - VIDEO

1 - COS'È #VIOLINATION, IL FENOMENO CHE STA MANDANDO TWITTER IN TILT

Da www.today.it

violination 6

Che cos'è VioliNation? L'hashtag #VioliNation manda in tilt Twitter per due giorni consecutivi. Il fenomeno social è legato ad uno Space creato da un utente che raduna per ore migliaia di persone proponendo senza soluzione di continuità gli interventi audio e le 'cover' musicali reinterpretate in chiave calcistica e 'colorita' da uno speaker e comunicatore che si occupa della Roma.

Nello space, a quanto pare già creato il 16 novembre a giudicare dalla diffusione dell'hashtag, il bis raggiunge numeri difficilmente spiegabili. #VioliNation diventa progressivamente virale e arriva tra le prime 5 tendenze a livello mondiale con oltre 25mila tweet: l'analisi delle attività connesse all'hashtag evidenzia che i messaggi arrivano da Stati Uniti e Brasile, Filippine e Australia. Risultano collegamenti e tweet anche dall'Africa.

marco violi

Oltre 5000 utenti risultano costantemente connessi e la platea, formata soprattutto dall'universo del cosiddetto 'Twitter calcio', è a dir poco variegata: non solo tifosi, spuntano la conduttrice Andrea Delogu e la tennista Sara Errani, giornalisti sportivi e non dall'Italia e dall'estero, autori tv.

Qualche azienda, attratta dai numeri inusuali, cerca di scoprire di cosa si tratti. Socios.com invita speaker e utente allo stadio, manager da paesi diversi si 'accomodano' per capire cosa spinga 4-5000 persone a radunarsi a notte fonda in un luogo virtuale un po' stadio e un po' discoteca. Compare anche il profilo della Treccani, si affaccia persino Louis Saha, ex attaccante del Manchester United. Chissà cosa avrà capito...

2 - COSA STA SUCCEDENDO CON VIOLINATION: LO SPACE CHE PORTA L’ITALIA DI TWITTER IN TESTA ALLE

Da www.giornalettismo.com

anche la treccani connessa per violination 2

Sta letteralmente spopolando. Ma cos’è questa VioliNation, o meglio, #VioliNation – con tanto di hashtag – che, a partire dagli ambienti del Twitter calcio italiano, sta conquistando non solo personaggi del mondo del giornalismo sportivo, sportivi stessi e uomini e donne del mondo dello spettacolo italiani e internazionali?

Si tratta di un hashtag filiazione diretta di un Twitter Space che, da due giorni, sta andando in diretta nella tarda serata e nelle prime ore della notte, mettendo insieme una platea di appassionati che è numerosa e variegata.

Lo space è stato organizzato dall’account @moussolinho – The Animal Violista – e propone delle canzoni-cover. La più famosa è sicuramente quella che, ormai per tutti, è diventata SO LA NO – Ciucciamela un po’.

anche la treccani connessa per violination 1

VioliNation, come spiegare l’hashtag virale

I brani si susseguono l’uno dietro l’altro, tenendo con il fiato sospeso i partecipanti allo Space di Twitter (che – nelle lunghe pause che separano una canzone dall’altra – non sanno mai se la diretta può considerarsi conclusa o no).

meme su marco violi

Ora, non entriamo nel merito del perché si è sviluppato questo fenomeno, quale sia il suo intento e quali siano le situazioni che si sono venute a creare. Dobbiamo solo prendere atto dei numeri di questa iniziativa.

Li riassume Pietro Raffa, esperto di digital e blogger, che ha analizzato l’hashtag in tendenza partito dall’Italia. Oltre 26mila tweet da ogni parte del mondo. Dati che portano ad affermare: «Frequento Twitter dal 2009. A memoria non ricordo nulla del genere. Questa è storia».

Tra i più attivi partecipanti agli Space, c’è Sara Errani, Andrea Delogu, l’account Twitter di Socios. Nella notte, si è aggiunto anche Fedez che – quando la bolla è già scoppiata – chiede ai propri fan di Twitter cosa stia accadendo e cosa significhi tutto questo.

3 - TUTTI PAZZI PER #VIOLINATION

Da www.cdt.ch

violination 1

Twitter, ma che succede? Riformuliamo: cos’è #VioliNation, l’hashtag che sta facendo impazzire svariate migliaia di utenti in Italia (ma non solo)? Una risposta vera e propria, al momento, non c’è.

C’è, però, uno Space creato appunto su Twitter da un utente, @moussolinho, capace di convogliare, martedì sera, un sacco di gente. E mercoledì, per il bis, il contatore ha superato i 5 mila. Roba da matti.

violination 2

Anche perché, nello Space, The Animal Violista (l’host) trasmette senza soluzione di continuità gli interventi e le cover musicali a sfondo calcistico di Marco Violi, youtuber e titolare del sito Romagiallorossa.it. Lo stesso Violi non avrebbe gradito l’operazione e, secondo l’host, avrebbe tutta l’intenzione di adire le vie legali.

violination 4 violination 3

La platea, però, gradisce. Eccome se gradisce. Di più, fra i 5 mila e passa utenti collegatisi mercoledì sera – oltre a varie stelle del Twitter italiano come Mazinho – ci sono giornalisti italiani e non, ma anche la tennista Sara Errani e la conduttrice e scrittrice Andrea Delogu. Perfino l’ex attaccante del Manchester United Louis Saha ha fatto capolino, oltre al rapper Shade.

violination 5